México anuncia nova fábrica da Tesla em Monterrey

A empresa americana Tesla, do magnata Elon Musk, construirá uma fábrica na cidade de Monterrey (norte), anunciou o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, nesta terça-feira, 28.

O chefe do Executivo disse que o acordo foi fechado após uma conversa telefônica com Musk na última segunda-feira, na qual o CEO da empresa se comprometeu a levar em conta os problemas de escassez de água no estado de Nuevo León.

"Isso vai significar um investimento considerável e muitos empregos", disse Obrador, acrescentando que os valores serão anunciados na quarta-feira (1º).

O presidente foi enfático na questão da água no estado, um problema crônico na região norte do país, que exigiu medidas de racionamento após uma seca prolongada no ano passado.

Musk "foi muito respeitoso e atencioso e entendeu a importância de enfrentar o problema de escassez de água (...) com a uso de água reutilizada, tratamento de água até para a pintura dos automóveis", comentou.

Obrador revelou que já havia conversado com Musk na última sexta-feira, quando sugeriu publicamente a possibilidade de a fábrica ser instalada em outra região do país com maior disponibilidade do recurso.

Por enquanto, "a questão das baterias está pendente", mas "estou satisfeito com o que foi alcançado", disse Obrador, anunciando que a fábrica de automóveis "vai ser muito grande".