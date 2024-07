Ações da Volvo sobem 7% enquanto investidores aguardam BCE

Os mercados europeus subiram nesta quinta-feira enquanto investidores aguardavam a decisão do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros. A expectativa é que o BCE mantenha as taxas inalteradas na reunião desta quinta-feira.

O Stoxx 600 pan-europeu subia 0,39% às 11h, horário de Londres, com as principais bolsas europeias também operando no azul.

Destaque para as ações da Volvo que subiram até 7% depois que a empresa relatou um lucro operacional recorde no segundo trimestre.

Dividindo por setor, os automóveis lideraram os ganhos, subindo 1,66%, seguidos pelas ações de mídia que subiram 0,98%. Depois de abrir em alta, as ações de tecnologia continuaram a tendência de queda desta semana para o setor, e caíram 0,32%.

Tecnologia em baixa

As ações de tecnologia, de um modo geral, caíram na quarta-feira com investidores preocupados com a possível nova política dos EUA para dificultar a exportação, principalmente para países rivais como a China. A oferta de semicondutores já diminuiu.

Os mercados da Ásia-Pacífico caíram nesta quinta com as notícias do setor, com o Nikkei 225 do Japão perdendo mais de 2%.

Já os índices futuros de ações dos EUA subiram ligeiramente, mesmo com o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, tendo sua pior sessão desde 2022 na quarta-feira.

Sobre balanços, Novartis, Volvo, Ubisoft e Nokia estão entre as empresas que deverão divulgar seus lucros nesta quinta-feira.