Eletrolar Show movimentará cerca de R$ 2 bilhões em negócios no mês de junho

A Eletrolar Show All Connected 2026 reforça seu papel como a principal plataforma de negócios B2B de eletroeletrônicos, tecnologia e bens duráveis da América Latina. A feira acontece entre os dias 22 e 25 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e deve reunir mais de 5 mil marcas expositoras, 40 mil profissionais do mercado e movimentar aproximadamente R$ 2 bilhões em negócios.

Com mais de 20 anos de história, o evento ampliou seu escopo nos últimos anos e passou a integrar, em um único ambiente, setores como tecnologia, mobilidade elétrica, climatização, robótica, smart home, games, design e serviços digitais. A proposta é conectar indústria, varejo, distribuidores e importadores em torno das principais tendências de consumo, inovação e transformação dos mercados.

Um dos destaques da edição de 2026 será a presença de mais de 300 grandes redes varejistas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, reunidas por meio do Programa de Compradores Patrocinados. A iniciativa aproxima fabricantes e compradores estratégicos, fortalecendo a geração de negócios em escala nacional.

Feira amplia integração entre tecnologia, consumo e mobilidade

A edição deste ano contará ainda com eventos paralelos e verticais especializadas, como a Future Mobility Expo & Congress, dedicada à mobilidade elétrica; a AirCon Experience, focada em climatização; a Global Supplier, voltada à cadeia internacional de suprimentos; e a Interior Lifestyle South America, feira licenciada pela Messe Frankfurt e direcionada aos segmentos de design, lifestyle e bem-estar.

Segundo a organização, a proposta é refletir a nova dinâmica do varejo e da indústria, marcada pela convergência entre tecnologia, experiência do consumidor e integração de diferentes mercados.

Casa conectada e experiências imersivas

Uma das atrações previstas para a edição de 2026 é a Casa All Connected, ambiente imersivo que apresenta ao público como conectividade, automação e soluções inteligentes estão redefinindo a experiência doméstica. O espaço reunirá, em um único ecossistema, tecnologias voltadas à segurança, entretenimento, eficiência energética, eletrodomésticos conectados e assistentes inteligentes, demonstrando, na prática, como será a casa do futuro.

A Future Mobility Expo & Congress contará com um hall exclusivo dedicado à mobilidade elétrica, reunindo fabricantes, distribuidores, importadores e especialistas do setor. O espaço integrará a Eletrocar, a Autopeças Show e a e-Bike Show, ampliando as oportunidades de negócios para empresas ligadas aos segmentos automotivo, de duas rodas e de infraestrutura de recarga.

Entre as atrações, o público poderá participar de test drives de veículos elétricos realizados no Sambódromo do Anhembi, em uma área preparada para demonstrações práticas de carros, motos e outras soluções de mobilidade sustentável. A iniciativa permitirá que compradores, distribuidores e executivos conheçam de perto as tecnologias que vêm impulsionando a eletrificação do mercado.

Outro destaque será a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no dia 24 de junho. A organização prepara um Fan Fest dentro do evento, com ativações de marcas, experiências imersivas e espaços de convivência para ampliar as oportunidades de networking entre visitantes e empresas.

Plataforma mira integração latino-americana

A Eletrolar também aposta em sua atuação regional para fortalecer conexões comerciais entre os três maiores mercados da América Latina, mantendo operações integradas no Brasil, no México e na Argentina.

A estratégia inclui a criação de um circuito de eventos internacionais ao longo de junho, conectando os três países em uma jornada voltada à expansão de negócios, ao relacionamento e à aproximação entre fabricantes, distribuidores e varejistas latino-americanos.

Mais do que uma feira setorial, a Eletrolar Show All Connected busca se posicionar como um hub de negócios capaz de antecipar tendências e acelerar conexões entre tecnologia, consumo, mobilidade e varejo em todo o continente.