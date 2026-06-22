Maior Eletrolar da história estreia pavilhão dedicado à mobilidade

A Eletrolar Show All Connected 2026 realiza sua maior edição entre os dias 22 e 25 de junho, ocupando integralmente o Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reunirá mais de 1.000 expositores, cerca de 5 mil marcas e deve atrair até 55 mil profissionais da indústria, do varejo e da tecnologia, consolidando-se como um dos principais encontros de negócios da América Latina.

A principal novidade deste ano é a estreia da Future Mobility, área dedicada ao setor de mobilidade que passa a integrar a programação da feira. Com pavilhão próprio e espaço para test drives no Sambódromo do Anhembi, a iniciativa reúne montadoras, fornecedores, empresas de tecnologia e operadores de infraestrutura para discutir os rumos de um mercado impulsionado pela eletrificação, pela conectividade e pela digitalização dos serviços.

A chegada da nova vertical acompanha uma transformação global da indústria automotiva. Veículos elétricos e híbridos, infraestrutura de recarga, inteligência artificial aplicada ao transporte, armazenamento de energia e cidades inteligentes estão entre os temas que ganham espaço nas estratégias de fabricantes, governos e empresas de tecnologia.

Além da área de exposição, a Future Mobility contará com uma agenda própria de conteúdo. Entre os destaques está a participação do ex-piloto e empresário Rubens Barrichello, que apresentará a palestra “O consumidor mudou e a mobilidade também”, sobre os impactos das mudanças de comportamento na forma como as pessoas se deslocam e se relacionam com novas tecnologias.

A programação geral da Eletrolar Show All Connected também reforça o papel do evento como espaço de discussão sobre tendências que devem influenciar os negócios no segundo semestre.

A Arena Eletrolar reunirá executivos, economistas e especialistas para debater temas como inteligência artificial, marketplace, social commerce, experiência do consumidor, logística, monetização de dados e transformação digital.

Entre os palestrantes confirmados está o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que fará a abertura do ciclo de conferências com uma análise sobre investimentos, competitividade e cenário macroeconômico.

Ao longo dos quatro dias, os debates abordarão ainda reforma tributária, omnicanalidade e estratégias de crescimento para empresas que atuam em mercados cada vez mais conectados.

O evento também abriga iniciativas voltadas a outros segmentos da economia. Uma delas é a Casa All Connected, ambiente que apresenta aplicações práticas de automação, conectividade e inteligência artificial para o cotidiano doméstico. A programação inclui ainda feiras e projetos realizados em parceria com diferentes setores, ampliando a integração entre fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas.

Com mais de 100 mil metros quadrados de exposição, a Eletrolar Show All Connected busca fortalecer sua atuação como ponto de encontro para negócios e tendências em tecnologia, consumo e inovação.

A edição de 2026 também amplia sua articulação regional por meio da integração com operações do Grupo Eletrolar na Argentina e no México, aproximando empresas e compradores de diferentes mercados da América Latina.