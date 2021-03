Eletrobras foi incluída no Programa Nacional de Desestatização e no PPI

A Eletrobras foi informada pelo governo nesta terça-feira sobre sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND), disse a companhia em comunicado.

A medida, parte dos planos do presidente Jair Bolsonaro de privatizar a empresa, foi aprovada em reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), acrescentou.

A reunião do CPPI que decidiu pela inclusão da Eletrobras no PND, mais cedo nesta terça-feira, contou com a presença do próprio Bolsonaro e outros membros do governo.

A reunião também aprovou a qualificação da privatização da Eletrobras para o PPI, acrescentou a companhia. O governo afirma que empreendimentos do PPI têm prioridade, o que favorece medidas da própria administração pública para viabilização dos projetos nele incluídos.