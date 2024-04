Eles criaram um app para estimular o "chamego" entre as pessoas negras. E devem faturar R$ 2 mi

RIO DE JANEIRO - Assim como muitos empreendedores, Fillipe Dornelas fez de experiências ruins uma oportunidade para criar um negócio. No caso dele, a situação era ainda pior: vivenciou episódios de racismo.

“Na última vez, uma pessoa me tratou mal racionalmente e eu pensei: ‘não estou aqui para isso’”, diz Dornelas. Ele é um dos fundadores da Denga Love, um aplicativo de relacionamento para pessoas negras criado em 2022 no Rio de Janeiro.

Desenvolvedor de software, começou a criar o produto em casa e sozinho. Para colocar o projeto de pé, vendeu a moto e pôs mais de 100.000 reais. “Eu dei um all in”, diz, em referência a uma das mais conhecidas jogadas de pôquer.

Logo percebeu que precisava de mais braços. Foi assim que chegaram também os sócios Roger Cipó, influenciador e relações públicas, Ana Paula Santos, diretora de marketing, e Bárbara Brito, designer e diretora de criação. No primeiro dia do app, atraíram mais de 10.000 usuários. Atualmente, estão com mais de 150.000, uma demanda impulsionada por pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais.

Como funciona o Denga Love

O modelo do app é similar a outros no mercado, como Tinder, Bumble e Happn, mas procura estabelecer a conexão com as raízes negras. O nome Denga, derivação de dengo, vem da língua quicongo ndengo e carrega o significado de doçura e do que é macio.

O famoso “match”, palavra que virou sinônimo para os mais diversos tipos de encontros, no Denga Love foi aparece como “Chamego”.

“Nós queremos tornar a Denga um aplicativo que seja a cara do Brasil, onde mais de 50% se identificam como pessoas negras. Fazia muito sentido o uso de palavras africanas e afroindígenas”, afirma Cipó.

Qual é o futuro do negócio

Em 2023, o negócio fechou com faturamento acima de R$ 600.000, número que a startup prevê avançar em mais de 200% para registrar R$ 2 milhões em dezembro. A previsão é reflexo de um início de ano mais quente, com crescimento em torno de 25%.

O app aplica o modelo freemium. Quando o usuário quer utilizar mais funcionalidades, paga uma mensalidade, com valores a partir de 15

A expansão fez a startup segurar até uma rodada de captação de R$ 800.000. “Pelo ritmo, nós podemos chegar a números maiores em julho e aumentar o valor para R$ 1 milhão”, afirma Dornelas. A Denga Love está participando do Web Summit Rio a convite da Djassi Africa, um ecossistema de venture builder e investimento-anjo fundado por dois investidores de Guiné Bissau para apoiar negócios de pessoas negras no mundo.

Além do capital próprio dos sócios, até aqui a Denga obteve R$ 500.000 da Wow Aceleradora, em rodada pré-seed.

Os novos recursos serão usados para levar a Denga para outros destinos, como países de língua portuguesa. “O aplicativo está pronto, mas temos que botar marketing pesado para que, ao entrarem lá, os usuários encontrem outras pessoas. Além disso,precisamos de mais infraestrutura de tecnologia para apoiar a entrada deste no público”, diz o CEO.

