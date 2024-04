Uma visão de IA mais madura deve dar o tom do Web Summit Rio em 2024

Na primeira edição no Rio de Janeiro, no ano passado, o Web Summit foi dominado pela Inteligência Artificial (IA), a pauta que tinha emergido poucos meses antes.

Quase um ano depois, o tema deve voltar a concentrar a agenda do evento de inovação e empreendedorismo que começa oficialmente nesta terça-feira, 16, no Rio de Janeiro.

É a segunda edição brasileira do evento que é feito de palestras sobre temas emergentes como venture capital, novas tecnologias e tendências de comportamento, além de estandes para demonstração das startups mais promissoras do momento — há inclusive uma competição entre elas.

Idealizado em Dublin, em 2009, o Web Summit virou uma grife mundial ao deslocar-se para Lisboa, em 2016, e virar ponto de encontro de startups e investidores dos dois lados do Atlântico.

Atualmente, além das edições brasileira e portuguesa, a empresa responsável pelo Web Summit também organiza eventos de inovação e empreendedorismo no Canadá, Hong Kong, Índia e, a partir deste ano, no Catar.

Se na estreia do Web Summit no Brasil a agenda da IA ainda causava uma certa excitação nos participantes, motivados por visões um tanto fantásticas sobre as possibilidades da nova tecnologia, agora, um ano depois, a conversa deve ser mais pé no chão.

A IA segue como como tema central em boa parte das palestras deste ano, mas, agora, ela está na boca de executivos de grandes empresas como IBM, Oracle e Embraer convidados a contar como as empresas que lideram vêm utilizando a tecnologia.

As conversas, portanto, prometem ser cada vez mais pautadas por números que começam a mostrar o potencial de impacto da tecnologia na geração de negócios. E, por que não, no aumento da produtividade e eficiência.

IA generativa é hoje uma pauta transversal, cortando verticais diversas. Até pelo tamanho do mercado potencial, estimado de 1,3 trilhão de dólares até 2032 por estudo da Bloomberg Intelligence.

Nesta edição, o Web Summit percorre por 18 trilhas, passando por novas relações de consumo, criação de conteúdo, negócios do esporte, finanças descentralizadas, impacto social e diversidade e ética.

Mais de 30.000 pessoas irão acompanhar a programação, dividida em três dias de evento. A edição deste ano representa uma alta de 57% no número de participantes em relação a 2022, de acordo com a organização do evento.

Quem estará no Web Summit Rio

Na programação, estarão presentes mais de 1.000 startups, 700 investidores, 200 parceiros e 600 palestrantes.

A edição carioca ainda registra um marco na história do Web Summit: 45% das startups no evento foram fundadas por mulheres, o maior número desde a criação da conferencia de inovação em 2009. O fato, inédito, também posiciona o encontro como a maior da América Latina ao reunir tantas lideranças femininas.

Veja quais são os principais nomes da programação: