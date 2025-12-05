Negócios

Ele criou uma adega digital, virou uma love brand e cresceu 800% em 1 ano

Fred Woods é a mente à frente da WoodsWine, loja online de vinhos e destilados premium sediada no Rio de Janeiro cujo faturamento já passou dos R$ 30 milhões

Fred Woods: "Muitas pessoas se aproximavam do vinho influenciadas por ações de venda, sem uma imersão real. Eu queria mudar isso" (Divulgação/Divulgação)

Júlia Arbex

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09h00.

Se você gosta muito de vinho, provavelmente já ouviu falar da WoodsWine. Apaixonado por esse universo, Fred Woods fundou a adega digital em março de 2021 e abriu novas possibilidades para o consumidor premium no Brasil.

Fred vem de uma família grande. Cresceu com cinco irmãs e, por ter origem portuguesa, sempre viu o vinho ocupar espaço importante na casa. O interesse pelo assunto foi crescendo, mesmo sem imaginar que trabalharia no setor.

A família é formada por empreendedores e, por isso, ele passou por diferentes áreas. Antes de criar a WoodsWine, atuava na gráfica de parentes.

A ideia de abrir a WoodsWine tomou forma na pandemia. Fred participava de um grupo de amigos nas redes sociais e alguns se queixavam da dificuldade de encontrar bons vinhos na internet durante o isolamento. 

Ele percebeu uma brecha, imaginou uma comunidade dedicada ao tema e isso acabou se tornando o ponto de partida da empresa.

"Esse segmento é muito tradicional e antigo. Muitas pessoas se aproximavam do vinho influenciadas por ações de venda, sem uma imersão real em conhecimento, tradição e história. Eu queria mudar isso", conta.

Atualmente, o portfólio da WoodsWine soma mais de 5 mil rótulos. A operação envolve mais de 150 importadoras e os pedidos são enviados para todo o país.

O pai de Fred, que inicialmente não aprovou o uso do sobrenome da família na marca, mudou de ideia à medida que viu seu crescimento. "Ele está sempre por aqui", diz. E, como brinca Fred, "baba no negócio".

Viajado, ele já perdeu a conta das vinícolas que conheceu pelo mundo, mas tem certeza que passou de mil.

O foco está na experiência do cliente

A WoodsWine nasceu como adega digital de vinhos e destilados premium e ampliou seu alcance para turismo, eventos e experiências. 

Fred e os dez sócios (Fernanda Cozzo, Fabiano Marins, Vânia Rochedo, André Rocha, Maria Arthou, Manuela Porto, Juliana Palhares, Marcella Maia, Flávia Albernaz e Pedro Bleuler), cada um à frente de uma área, trabalham para criar vivências enogastronômicas exclusivas, aproximar apreciadores em confrarias e promover encontros com nomes do setor. 

O WoodsExperience surgiu desse movimento. As salas da sede, localizada no Rio Comprido, zona Norte da capital fluminense, foram idealizadas para receber almoços e jantares harmonizados com enólogos e especialistas do mercado, além de degustações guiadas, treinamentos e cursos.

Em outubro, o conceito chegou à zona sul de São Paulo e já começou a sediar encontros.

O foco principal está no segmento super premium, mas outros perfis também são atendidos, sempre com atenção ao que cada pessoa busca.

Estrutura e comunidade formada pela marca

No Rio, a operação ocupa um prédio com mais de 400 m² e mantém mais de 150 mil garrafas em estoque. O time é composto por 70 funcionários e o ticket médio por garrafa gira em torno de R$ 400.

Os espaços funcionam apenas com horário marcado, reservas ou eventos.

A empresa tem ainda dezenas de grupos online, onde membros registram bons momentos com vinhos e indicam restaurantes pelo mundo. Grande parte desse público começou como cliente e, com o tempo, virou próxima de Fred.

Em 2024, o Grupo WoodsWine faturou 33,9 milhões de reais, um salto de 887% em relação a 2023, quando registrou 3,4 milhões de reais. O avanço levou a empresa ao ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país.

Novos projetos e expansão nacional

Em novembro, a marca inaugurou sua charutaria voltada a apreciadores de charutos, vinhos e destilados. 

O espaço tem 29 m², acomoda até 14 pessoas e preserva o cuidado estético dos ambientes WoodsExperience, com madeira, iluminação suave e mobiliário em couro.

As visitas acontecem exclusivamente mediante reserva. As degustações são adaptadas ao perfil de cada cliente ou grupo, com sugestões de harmonização e possibilidade de acompanhamento de sommelier ou especialista.

Loja WoodExperience no Rio de Janeiro: degustações adaptadas ao perfil de cada cliente ou grupo e planos de expansão nacional (Divulgação/Divulgação)

Para 2026, a WoodsWine pretende abrir unidades do WoodsExperience em Brasília, Goiânia e Belo Horizonte, regiões onde a base de clientes é bem forte.

Cursos, enoturismo e uma revista especializada também estão no radar do executivo. A ideia é criar atividades voltadas ao público que gosta de viajar e explorar rótulos de outro patamar, como diz Fred.

Outro avanço previsto é ampliar o conceito das WineMachines para tornar o processo de compra ainda mais acessível e inovador. Fred também quer lançar uma megastore, que descreve como a "Disney para adultos".

A empresa é a única do setor com certificações Great Place to Work e B Corp, esta última reconhecendo altos padrões de desempenho socioambiental, responsabilidade e transparência.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

