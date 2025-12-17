Elas levantaram US$ 20 mi com IA que transforma patentes em ativos estratégicos

Duas ex-funcionárias da empresa de software Palantir conseguiram atrair a atenção de grandes investidores com uma proposta ousada de usar inteligência artificial para mudar o processo de registro e gestão de patentes.

A startup Ankar, fundada em Londres por Tamar Gomez e Wiem Gharbi em 2024, acaba de levantar US$ 20 milhões em uma rodada Série A liderada pela Atomico, com participação de Index Ventures, Norrsken e Daphni.

A proposta da empresa vai além de simplificar processos burocráticos: o objetivo é transformar a propriedade intelectual, tradicionalmente tratada como um centro de custo, em um ativo estratégico de alto valor no balanço corporativo.

A startup já havia captado £3 milhões (cerca de US$ 4 milhões) em uma rodada seed anterior. As informações foram retiradas da Fortune.

Patentes no centro das finanças corporativas

Em um cenário global em que ativos intangíveis, como marcas, algoritmos e, principalmente, patentes, já representam até 90% do valor das empresas listadas no S&P 500, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Ankar aposta que as corporações precisam repensar como protegem e exploram sua propriedade intelectual. Isso é ainda mais urgente com o avanço da IA generativa, que pode facilitar a replicação de ideias e inovações por concorrentes.

Ao usar modelos de linguagem avançados, a plataforma da Ankar realiza buscas em mais de 150 milhões de registros de patentes e 250 milhões de publicações científicas.

O sistema automatiza a descoberta de “arte prévia”, ou seja, inovações similares já registradas, e sugere áreas com maior potencial para a obtenção de novas patentes. O resultado é uma economia significativa de tempo e esforço dos escritórios jurídicos, que conseguem concentrar esforços em atividades mais estratégicas.

Otimizando processos, liberando capital intelectual

A startup atua em um gargalo que ainda custa caro para departamentos jurídicos e de inovação, que é obter uma patente pode levar até 24 meses, envolvendo pesquisas manuais, redação complexa e defesas junto aos examinadores. Em empresas com grandes portfólios de inovação, esse processo lento pode impactar diretamente o valor de marcado, os planos de expansão e a defesa contra concorrentes.

A solução proposta pela Ankar permite que equipes internas e escritórios especializados aumentem a produtividade em até 40%, segundo os próprios clientes da empresa. Empresas como a gigante de cosméticos L’Oréal e o escritório global Vorys já estão usando a ferramenta.

Jean-Yves Legendre, gerente de inteligência competitiva em propriedade intelectual da L’Oréal, afirmou à Fortune: “A Ankar entendeu de patentes, falou nossa linguagem e se adaptou às nossas necessidades”.

