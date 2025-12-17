Ele vendeu sua marca por milhões, agora aos 66 anos, sua aposta é abrir outra empresa

David Chung fundou uma empresa de cosméticos, vendeu por centenas de milhões de dólares e, mesmo aos 66 anos, se recusa a parar. Criador da Farmacy Beauty, vendida à Procter & Gamble em 2021 por um valor não divulgado, mas estimado em cerca de US$ 350 milhões, Chung personifica a figura do empreendedor em série que encara a construção de negócios como uma estratégia de vida, mas também como uma estratégia de capital.

“Empreender nunca teve a ver com dinheiro para mim. Tem mais a ver com a realização e a emoção de construir algo”, disse ele. Ainda assim, ao olhar para sua trajetória, é impossível dissociar sua visão de negócios da construção sólida de patrimônio, e de um modelo de geração de riqueza replicável para quem atua com estratégia, disciplina e visão financeira de longo prazo. As informações foram retiradas do Business Insider.

Uma história que começa com uma banana na cozinha

Filho de imigrantes sul-coreanos, David chegou aos Estados Unidos aos 12 anos, na década de 1970. Sua mãe, com menos de US$ 100 no bolso, iniciou um pequeno comércio em Nova York que mais tarde se transformaria em uma rede de farmácias com faturamento milionário. Ver de perto a escalada da mãe influenciou seu olhar para os negócios, e também para o impacto financeiro de empreender com consistência.

“Minha mãe era muito, muito empreendedora”, conta. “Hoje, aos 66, percebo que eu sou igual a ela.”

Chung iniciou sua jornada empreendedora aos 23 anos, quando comprou uma pequena locadora de vídeos. Com o tempo, transformou o negócio em uma loja de presentes e cosméticos, e foi nesse segmento que encontrou o modelo perfeito, de produtos pequenos, de alto giro, baixo custo logístico e com demanda recorrente — mesmo em momentos de crise econômica.

O ciclo financeiro do empreendedorismo

Chung vendeu sua participação em uma empresa por US$ 53,7 milhões em 2018. Três anos depois, concretizou a venda da Farmacy Beauty por centenas de milhões. Em ambos os casos, não houve comemoração com jantares caros ou itens de luxo. Ele não comprou relógios ou carros de alto padrão, mas sim outra empresa.

Esse comportamento evidencia um ponto central para as finanças corporativas: reinvestimento, diversificação de portfólio e construção de valor sustentável. Chung vê cada novo negócio como um ativo. E enxerga sua própria experiência, conhecimento de mercado e senso de oportunidade como capital financeiro.

“Tenho mais dinheiro do que jamais conseguirei gastar”, diz. “Mas continuo empreendendo porque sou bom nisso. Deus me deu esse talento, e quero usá-lo enquanto puder”, ele complementa.

