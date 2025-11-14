Distribuidora de lubrificantes azeita expansão com sua nova sede no PR

O setor de lubrificantes automotivos e industriais vive uma expansão inédita no Brasil. Em 2024, o país atingiu recorde histórico de 1,53 milhão de metros cúbicos vendidos, consolidando-se como o quinto maior mercado do mundo, atrás apenas de China, Estados Unidos, Índia e Japão. O consumo nacional deve avançar de 0,96 bilhão de litros em 2024 para 1,04 bilhão até 2026, impulsionado pela retomada da indústria e pelo envelhecimento da frota nacional.

A Acipar, distribuidora de lubrificantes automotivos e industriais de Curitiba, acaba de anunciar o investimento de R$ 7 milhões na construção de uma nova sede, em Pinhais (PR). O projeto, planejado para armazenar até 3 milhões de litros, deve sustentar o crescimento da empresa pelos próximos dez anos. A previsão é fechar 2025 com faturamento de R$ 180 milhões e crescimento de 22% em 2026.

Fundada em 1972, em meio ao “milagre econômico”, a Acipar começou suas operações em um pequeno galpão em Curitiba. À época, o automóvel se tornava parte essencial da vida das famílias brasileiras, e a empresa soube ocupar esse espaço com visão empreendedora.

O que começou como um negócio familiar, com poucos funcionários e caminhões próprios, transformou-se em uma das principais distribuidoras de lubrificantes do Sul do país. Hoje, sob comando da segunda geração, a Acipar é distribuidora exclusiva da Moove para os produtos Mobil, operando com práticas de governança e gestão automatizada de estoques.

Controle ambiental

A nova sede, na Região Metropolitana de Curitiba, representa mais que uma ampliação física: é um movimento estratégico para fortalecer a cadeia de suprimentos e ampliar o atendimento a concessionárias, oficinas e redes varejistas.

“Nós mantivemos firmes por cinquenta anos acompanhando as transformações do setor automotivo. Agora, estamos preparando a empresa para as próximas décadas”, afirma Luiz Alberto Gomes Jr., diretor-executivo da Acipar.

A nova estrutura foi projetada com sistemas automatizados de controle e contenção ambiental, infraestrutura sustentável e foco na redução de desperdícios. Além da distribuição, a Acipar oferece serviços técnicos especializados — análise de óleo, termografia, detecção de vazamentos e planos de lubrificação industrial — voltados à eficiência e à economia dos clientes.

No campo ambiental, a empresa integra o Programa Jogue Limpo, de logística reversa de embalagens e óleos usados, e opera o sistema Troca Inteligente Mobil, que elimina o uso de embalagens individuais. “Crescemos com o setor e com o estado. Agora queremos retribuir gerando desenvolvimento e inovação no Paraná”, resume Gomes Jr.

O Paraná, cuja indústria responde por 26% do PIB estadual, encerrou 2024 com crescimento de 4,2% do PIB, segundo o Ipardes. “Esse é um investimento com efeito multiplicador. Ele movimenta transportadoras, fornecedores e o setor de serviços da região metropolitana de Curitiba”, destaca o empresário.