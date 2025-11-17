Patente do novo acesso de carro à residência faz elevador parecer museu

A construtora catarinense Beco Castelo registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) um sistema inédito no Brasil, que permite ao morador estacionar o veículo dentro da própria unidade, por meio de rampas internas e acessos projetados em cada pavimento. Batizado de Park Haus, o conceito foi desenvolvido pela equipe técnica da incorporadora e é o primeiro do tipo no país, segundo o INPI.

A patente assegura à empresa o direito de exploração e cobrança de royalties por até 20 anos, o que abre espaço para acordos com outras incorporadoras interessadas na tecnologia. Localizado no Bairro Cacupé, em Florianópolis, o empreendimento será lançado em 2026, quando serão apresentados os números de unidades residenciais, área construída e valores. O investimento no Park Haus, juntamente com outros dois projetos similares, será de R$ 1,1 bilhão nos próximos anos.

“Nós observamos uma tendência e uma crescente demanda por soluções em que é possível acessar a casa com o carro, sem a dependência de equipamentos mecânicos (como elevador veicular), de forma segura e autônoma. São desde famílias que buscam conveniência, praticidade e segurança até pessoas com mobilidade reduzida”,, explica José Castelo Deschamps, sócio fundador da Beco Castelo e idealizador do projeto.

Apagão de 2003

O embrião foi concebido após o apagão de 2003, que deixou boa parte de Florianópolis sem energia elétrica por três dias. Durante anos, o inquieto empresário pesquisou e foi desenvolvendo soluções para melhorar a acessibilidade em andares elevados, até chegar no modelo que foi patenteado. “Nosso objetivo não é colocar o carro como protagonista, mas sim como um meio de oferecer uma experiência residencial mais humana e integrada — em que o morador tem o controle do tempo, do conforto e do seu espaço”, destaca.

Para o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), Kita Xavier, o sistema traz o que mais se busca em todos os setores: criar ambientes mais sustentáveis, eficientes e responsivos às necessidades das pessoas. “Falamos tanto em cidades inteligentes, em pensar nos seres humanos. A Beco Castelo coloca isso neste projeto e faz uma excelente entrega para a construção civil”, conclui Kita Xavier.

“Eu achei que seria mais um tipo de elevador para veículos. Mas viajei 30 horas desde Seul, na Coréia do Sul, até Florianópolis, onde puder estudar e conhecer uma autêntica novidade, um projeto que redefine mesmo o conceito de morar, que prioriza as pessoas”, elogiou Patrícia Sarquis Herden, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.

Menos escavação

O Park Haus foi pensado para unir tecnologia e bem-estar. Os veículos, na subida e na descida, utilizam rampas internas com fluxos independentes, assegurando fluidez e segurança. Os acessos até os apartamentos, em cada andar do edifício, são como ruas, permitindo a circulação do ar e garantindo a ventilação e a exaustão adequadas em cada garagem. Os elementos visuais foram inspirados em vias urbanas reais — como faixas de segurança e passeios de pedestres.

O projeto contempla piso de alta resistência, atenuação acústica, além de pé-direito ampliado, que permite o acesso, por exemplo, de ambulâncias, veículos de mudança e caminhonetes de grande porte. Em linha com a filosofia da empresa de projetar com foco nas pessoas, o sócio-fundador foi pessoalmente ao Corpo de Bombeiros para conferir as dimensões das viaturas de resgate e garantir que a acessibilidade estivesse assegurada no projeto.

Segundo a empresa, além da inovação construtiva, o desenho reduz a necessidade de escavação de solo, pois elimina os andares de garagem subterrâneos, além de possuir uma formatação arquitetônica que racionaliza e viabiliza a implantação de sistemas de infraestrutura inteligentes e sustentáveis. Desde 1978, a incorporadora já entregou 43 empreendimentos, somando mais de 2.200 unidades residenciais e 350 mil metros quadrados construídos. O VGV do último lançamento foi de mais de R$ 200 milhões.