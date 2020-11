Diretor presidente do GPA, Peter Estermann renuncia ao cargo

O GPA informou na noite desta quarta-feira que o presidente executivo do grupo, Peter Paul Estermann, renunciou ao cargo como parte da preparação da cisão da subsidiária Assaí. Christophe Hidalgo, atual diretor financeiro, acumulará interinamente a posição de presidente executivo.

Quer saber mais sobre empresas de varejo e e-commerce? Conheça a EXAME Research, com relatórios das principais empresas do setor.

“Sou muito grato ao Peter por ter desempenhado um papel importante ao longo desses mais de sete anos na companhia. Dentre suas contribuições estão o processo de transformação do GPA, reestruturação do Multivarejo e integração da plataforma latino-americana com o Éxito”, diz Ronaldo Iabrudi, co-vice-presidente do Conselho de Administração.

O Assaí continua sob a liderança de Belmiro Gomes, enquanto o Multivarejo, operado pelo GPA, segue com Jorge Faiçal. “Ambos assumirão oportunamente cargos de Diretor Presidente das duas companhias listadas que resultarão da cisão, passando a conduzi-las por um novo ciclo de desenvolvimento estruturado”, diz a companhia em comunicado.