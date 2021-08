Grupo Dimed, da farmácia Panvel, tem lucro recorde no 2º tri

A estratégia de expansão de serviços e de novas lojas adotada pela Panvel Farmácias, aliada à retomada do fluxo de clientes nas unidades físicas e ao desempenho crescente das vendas digitais, colaboraram para o grupo gaúcho Dimed, de farmácias e distribuição de medicamentos, a ter um lucro líquido recorde de 24 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, três vezes acima do mesmo período do ano passado.

O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do grupo ficou em 39,9 milhões de reais no período, 107% acima do mesmo período do ano passado.

O resultado foi puxado pelo bom momento da rede de farmácias Panvel. A receita da Panvel aumentou, no período, 28,9% em relação a 2020, totalizando 766,8 milhões de reais.

A Panvel inaugurou, no período, 20 lojas, totalizando 494 filiais na Região Sul e em São Paulo e mantém o objetivo de abrir 65 novas unidades em 2021.

“Após um primeiro trimestre de resultado significativo, mas marcado por novas restrições causadas pela pandemia do Covid 19, o segundo trimestre de 2021 deixou clara a capacidade da Panvel de acelerar o seu crescimento, ancorada principalmente em equipes motivadas e em uma operação robusta e preparada para atender nossos clientes com qualidade e agilidade em suas demandas de saúde e bem-estar, seja nas lojas físicas ou por meio dos canais digitais”, afirma, em nota, o presidente do Grupo Dimed, Julio Mottin Neto.

O bom desempenho alcançado nos negócios do varejo teve participação relevante dos canais digitais, que permanecem como um dos grandes destaques operacionais da Panvel. As vendas dos canais digitais atingiram a participação de 16,1%, um crescimento de 0,8 pontos percentuais sobre o trimestre anterior.

A Panvel tem sido reconhecida no mercado farma pela entrega acelerada: a empresa oferta delivery em até 2h em todas as cidades onde está presente. Do total de entregas, 31% são realizadas em até uma hora. Apenas no 2º trimestre de 2021, foram 595,3 mil entregas.

O ecossistema de saúde representado pelo Panvel Clinic, de vacinação e testes rápidos, é outro destaque. A unidade somou 5,4% das vendas da rede. Foram mais de 120 mil doses de vacinas aplicadas no período, quatro vezes acima do patamar do ano passado.

A empresa tornou-se líder em vacinação na Região Sul e encerrou o período com 286 lojas com Panvel Clinic, responsáveis pela aplicação de 251 mil testes rápidos, entre mais de 100 serviços disponíveis.

Os produtos Panvel, que colocam a empresa como benchmark em Private Label no seu segmento, registraram uma venda 48,3% superior a do 2º trimestre de 2020, representando 7,4% do total das vendas do varejo e 19,4% no que se refere a produtos de higiene e beleza no 2º trimestre de 2021.

