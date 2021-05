Diagnósticos do Brasil quer crescer 30% e anuncia investimento de R$75 mi

Com o objetivo de ultrapassar o número de 6 mil clientes (laboratórios parceiros, clínicas e hospitais) em todo Brasil e atingir 40% de crescimento em 2021, o Diagnósticos do Brasil vai investir este ano R$ 75 milhões de reais em sua estrutura, capacidade de produção e, principalmente, em soluções digitais.

O objetivo é aumentar em 33% a capacidade produtiva, atingindo 20 milhões de exames por mês. O investimento também será alocado nos colaboradores e na expansão física com uma nova unidade descentralizada de análises clínica e com a inauguração da sede DB Toxicológico, sede dedicada aos exames de toxicologia de larga janela de detecção e toxicologia ocupacional.

Contabilizando toda a área produtiva, o laboratório, que tem três unidades dedicadas (DB Molecular, DB Toxicológico e DB Patologia) e três unidades descentralizadas (São José dos Pinhais, Recife e Sorocaba), passará de 26,5 mil metros quadrados para 35 mil metros quadrados.

O novo posicionamento do DB é ser uma empresa de saúde focada em tecnologia. De acordo com o diretor-comercial do laboratório, Tobias Thabet Martins, o foco é implementar uma cultura mais digital, com esforços em gerenciamento de dados, inteligência de mercado e inteligência artificial.

Em 2020, o laboratório apresentou um crescimento de 27%, tendo atingido o índice de 500 mil exames realizados e analisados em um único dia.