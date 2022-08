Dia do Gamer: El Gato se torna embaixador de produtora de jogos

No Dia do Gamer, a Loomi, a startup recifense focada em aceleração digital das empresas anuncia uma sociedade com Ramon Wanderley e Arthur Telles, que atuam no mercado de games. Juntos, lançam a "Moonite", uma produtora de jogos focada em mobile. O embaixador na nova empresa de game é o influenciador El Gato, o influenciador mais conhecido do universo dos games. Para começar a operação, o aporte recebido foi de R$ 200 mil.

"A minha ideia é promover essa iniciativa. Eu, como gamer, criador de conteúdo e empreendedor, já tenho vivência e a experiência necessária para entender como esse mercado funciona", conta El Gato em entrevista à EXAME.

"O que me fez topar participar desse projeto, é que eu posso participar de todos os processos, ou seja, discutir as ideias, soluções, roteiro dos games, desenvolver o business plano do jogo e várias outras coisas. Acho isso tudo muito legal, pois consigo ver como ele vai funcionar, monetizar e, o principal, como ele vai entreter os jogadores", completa o influenciador.

El Gato conta que conheceu a Loomi enquanto procurava empresas para produzir seu próprio aplicativo., quando surgiu o convite para se tornar embaixador da Moonite.

"Eu, hoje, como jogador e streamer, estou muito mais na área de consumidor e crítico. Para mim, é mais fácil falar do jogo, por exemplo algo que não está funcionando. Mas, agora estou do outro lado, colocando a mão na massa, levando os feedbacks para dentro do jogo e buscando uma melhora por completo. É o momento de começar a trabalhar junto com quem está desenvolvendo para mostrar o

meu ponto de vista e o que a comunidade está vendo e como ela espera que o jogo aconteça".

Planos da Moonite

O mercado de games movimenta milhões para a economia nacional: US$ 2,3 bilhões, segundo a consultoria especializada Newzoo. Atentos à demanda atual, pretendem começar explorando o mercado que é considerado o "Hyper Casual", um tipo de jogo baseado em atenção e que conta com ciclos curtos de consumo.

"Pretendemos causar um efeito viral, ou seja, contabilizar, pelo menos, 500 mil downloads em 4 dias, superando o recorde brasileiro do GraphoGame, que em oito meses teve mais de 755 mil acessos", diz Gabriel Albuquerque, CEO da Loomi e sócio da Moonite.

Seguindo a estratégia traçada, lançarão três títulos ainda em 2022. "E já estamos preparando um time para lançar jogos ainda mais complexos logo nos primeiros meses de 2023”, diz.

