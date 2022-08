Gestora fundada por Camila Farani capta US$ 5,2 milhões. Veja para onde vai o dinheiro

Menos de dois meses depois de chegar ao mercado, a Staged Ventures anuncia nesta sexta-feira, 26, o seu primeiro investimento. A gestora de fundo de investimentos cofundada por Camila Farani, Geraldo Neto e Flavio Pripas fez uma captação de US$ 5,2 milhões, consolidando a compra de ações da startup brasileira Digibee.

"Queremos impulsionar empresas brasileiras de qualidade que buscam a internacionalização e a Digibee se encaixa perfeitamente nesse perfil. O cenário atual do investimento de risco exige cautela, mas existem muitas oportunidades para serem exploradas. É muito gratificante dar este primeiro passo com tão pouco tempo desde o lançamento da Staged Ventures", diz Camila Farani, uma das maiores investidoras-anjo do Brasil.

Conheça a Digibee

Fundado em 2017, a Digibee é uma plataforma em nuvem que acelera projetos de integração de sistemas. Atualmente conta com mais de 150 clientes como Itaú, B3 e Assai.

A startup tem clientes na América Latina e nos Estados Unidos, com uma operação com mais de 60 pessoas somente nos Estados Unidos e mais de 250 no Brasil e em outros países.

A startup recebeu um aporte de US$25 milhões em janeiro de 2022, liderado por Softbank e com participação de Kinea Ventures e G2D, para avançar no mercado americano.

"A Digibee está acelerando rápido e, mesmo num cenário negativo de mercado, está entregando resultados acima do planejado. O processo de internacionalização para os EUA e América Latina está avançado e, já no próximo ano, provavelmente levaremos as soluções de integração de sistemas para outras regiões do mundo", diz Flávio Pripas, sócio da Staged Ventures.

A Staged Ventures

O objetivo inicial da Staged Ventures é investir US$ 50 milhões até dezembro de 2023 — e os próximos passos já foram definidos.

"Estamos preparando uma captação de US$ 10 milhões para um novo investimento, a ser realizado até outubro de 2022. Ainda não podemos revelar os detalhes, mas em breve teremos novidades", antecipa Geraldo Neto.

Criada em Miami, nos Estados Unidos, a Staged Ventures realiza a gestão de fundos de investimentos com foco na internacionalização de empresas brasileiras. A empresa foca em startups B2B em estágio Seed, Series A ou B, com potencial de entrada no mercado americano.

Priorizando negócios operacionais e com modelos de execução robustos, a iniciativa viabiliza investimentos primários e secundários para multiplicá-los com mais segurança. Uma extensa rede formada ao longo de anos pelos grandes nomes do investimento — com atuação nacional e internacional — que lideram a Staged Ventures permite negócios consideráveis.

Na Staged Ventures, os investimentos podem chegar a até US$ 50 milhões, entre 10 a 12 startups, com tickets de US$ 1,5 milhão a US$ 10 milhões por empresa.

