Dia do Consumidor Shopee: descontos de até 50% e R$ 7 milhões em cupons

A Shopee já está esquentando suas ações para o Dia do Consumidor, que acontece anualmente em 15 de março. A partir desta segunda-feira, 27, a plataforma de e-commerce disponibiliza comodidades como cupons promocionais, descontos e frete grátis na maior campanha da empresa no primeiro semestre.

Quais são as promoções da Shopee

A partir desta segunda-feira e durante o mês de março, a plataforma vai oferecer cupons de até R$ 30 de desconto e também cupons de frete grátis, válidos apenas no aplicativo. Algumas categorias de produtos também terão preços especiais nas próximas semanas. Entre elas:

Tecnologia e Essenciais: 50% de desconto;

Casa e Decoração: 40% de desconto;

Moda: mínino de 20% de desconto.

Já no Dia do Consumidor, principal dia da ação, a plataforma oferecerá R$ 7 milhões em cupons de desconto, ofertas de 30% a 50% em produtos de diversas categorias e voucher adicional de frete grátis para compras acima de R$ 29.

“O Dia do Consumidor já é uma data esperada pelos consumidores. Estamos trazendo a maior campanha do semestre para que os nossos usuários aproveitem as vantagens para economizar e encontrar na Shopee tudo o que precisam, de uma maneira fácil, segura e divertida. Ao mesmo tempo, contribuímos para que os nossos vendedores impulsionem suas vendas e cresçam seus negócios online”, diz Felipe Piringer, responsável pelo marketing na Shopee.

Sorteios

Entre os dias 5 e 15 de março, a plataforma irá sortear até R$ 10 mil em bilhetes da sorte resgatados na página da ação para que consumidores possam utilizar dentro do app. Serão, ao todo, três vencedores premiados. Além disso, os participantes poderão ganhar premiações diárias como fritadeira elétrica, aspirador robô, churrasqueira elétrica, cafeteira etc.

Já no dia 6 de março, a Shopee lança o Clube do Bebê, de itens para grávidas e bebês de até três anos de idade. Durante o lançamento, os usuários terão descontos de até 40% em marcas como Pampers, Fisher Price, Nuk, Lillo e Planeta do Bebê.

Já de 8 a 10 de março, os consumidores contarão com promoções de roupas femininas, sapatos, bolsas e acessórios com até 60% de desconto e dois diferentes cupons promocionais na categoria de Moda: de R$ 10 e de R$ 35 off.