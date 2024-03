Dia do Consumidor: Stanley reduz em quase 40% preço de copos térmicos para cerveja

Sucesso entre muitos brasileiros, a Stanley está por todo lugar quando se trata de ativações de marketing. No último Carnaval, a marca realizou parcerias com empresas em diferentes estados do país, a exemplo de Burger King, em São Paulo, e do Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, inclusive com distribuição de brindes.

Agora, para celebrar o Dia do Consumidor, comemorado oficialmente em 15 de março, a Stanley anunciou redução de quase 40% do preço de copos térmicos para cerveja, que estão à venda no site oficial e nas lojas físicas da companhia.

A ação é valida até o 18 de março e inclui somente os copos de 473ml, sem tampa, nas cores Limestone (espécie de rosa claro) e Saffron (amarelo). Com o desconto, os produtos sairão a R$ 99,90, cada. No site, o preço original é de R$ R$ 165.

Por trás do sucesso da marca, uma técnica criada há mais de 100 anos, está William Stanley Jr, engenheiro elétrico que inventou o modelo em 1913, nos Estados Unidos. Basicamente, os produtos têm um vácuo entre as paredes que impedem a troca de temperatura, garantindo uma preservação térmica de 45 minutos para bebidas quentes e até 4 horas para geladas (chegando a 15 horas com gelo).

Embora produza copos térmicos há anos, foi a partir de 2014 que a PMI Worldwide, dona da Stanley, comprou a empresa Aladdin e ganhou capilaridade para apresentar a marca aos brasileiros, principalmente, a partir do sul do país, onde também se comprava produtos para manter a água quente, como garrafas térmicas.

No último mês, inclusive, a empresa inaugurou uma unidade no Beiramar Shopping, em Florianópolis, Santa Catarina. A loja é a 32ª da marca no país.

Após os números expressivos com a venda de copos térmicos para cerveja, a Stanley tem investido na divulgação do portfólio de hidratação. O principal produto é o Quencher, um item que arrasta multidões nos Estados Unidos e provoca até confusões. Com apelo ao universo da moda e design, o modelo desembarcou por aqui em março do ano passado.