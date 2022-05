Dia da Coxinha: redes como Ragazzo e Carol Coxinhas terão promoções

Nesta quarta-feira, 18 de maio, é celebrado o Dia da Coxinha, data que homenageia um dos salgados mais populares e tradicionais entre os brasileiros. Rainha do boteco, nos últimos anos a coxinha ganhou versões para além do sabor tradicional de frango, incluindo opções salgadas e até gourmets.

Como surgiu a coxinha?

A origem da receita é um tanto incerta, mas uma das versões mais aceitas atualmente é que o salgado foi inventado no período colonial por uma confeiteira que decidiu desfiar partes de frango, envolver em massa e dar para o filho da Princesa Isabel, que se recusava a comer outra coisa além de coxa de galinha frita. Um belo dia, sem os cortes inteiros à disposição, a cozinheira inventou o quitute com as sobras para agradar o menino.

Verdade ou não, o fato é que a coxinha caiu no gosto dos brasileiros. E, por isso, neste Dia da Coxinha, algumas redes prepararam ações especiais para os amantes do salgado. EXAME separou algumas delas:

Ragazzo

A rede de fast-food, do mesmo grupo do Habibs, tem as coxinhas como carro-chefe e, inclusive, já ganhou até prêmio por causa delas. Para a data, os restaurantes do Ragazzo contarão com diversas promoções. No dia 18, as coxinhas de frango e calabresa, que custam R$ 2,48, por exemplo, sairão por R$ 1,49. Também haverão combos com 50 minicoxinhas de frango que sairão de R$ 34,90 por R$ 28,90. E de quarta, 18, até o dia 22, as coxinhas de carne sairão de R$ 2,48 por R$ 1,79, além de combos saírem por R$ 32,90.

Açougue vegano

A rede de restaurantes veganos é uma opção para quem busca opções do salgado sem proteína animal. A coxinha elaborada com massa de batata e recheio de jaca verde do Açougue Vegano foi, inclusive, premiada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Além desta versão feita com o fruto, há a opção de recheio com espinafre. De segunda, 16, a sexta, 20, os restaurantes terão um combo especial com duas coxinhas e bebidas da casa saindo por R$ 19,90 nas unidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Lecadô

A rede de tortas e salgados resolveu aproveitar a data para realizar uma ação solidária. No dia 18 de maio, os clientes poderão trocar um quilo de alimento não-perecível (arroz, feijão, macarrão ou leite em pó) por uma coxinha em uma das 43 lojas da rede de franquias. As doações serão aceitas apenas na quarta-feira, entre 14h e 18h, com direito a uma coxinha por cliente.

Carol Coxinhas

Durante toda o dia 18 acontecerão ações especiais nas redes sociais e nas 55 lojas da franquia Carol Coxinhas. Serão sorteios de brindes, centos de coxinhas, buquê de coxinhas, além de vales-coxinhas e combos especiais. "Teremos uma série de ações para os coxifãs. Por isso, fiquem ligados no nosso Instagram e Facebook", diz Carol Martinelli, fundadora da Carol Coxinhas.