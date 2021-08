Veja quais foram os dez carros mais vendidos no Brasil em junho

Na Olimpíada do mercado brasileiro, a Fiat levou o pódio triplo no mês de julho: Argo; Strada; e Mobi ocuparam, nesta ordem, o topo da tabela. Na lista dos carros mais vendidos, a empresa ainda emplacou a picape Toro na quinta colocação — considerando o grupo Stellantis, também entraram na contagem os modelos Renegade e Compass, ambos da Jeep, que ficaram em sexto e sétimo.

Para ter ideia, apenas o Hyundai HB20 (quarto colocado em emplacamentos) interrompeu a hegemonia do conglomerado. Outra exceção às dominâncias foi o Renault Kwid, que ficou com a nona posição após comercializar 4.865 unidades no último mês. Por fim, a Toyota colocou dois representantes estre os dez melhores: Corolla Cross e Hilux, com 5.068 e 4.576 unidades, respectivamente.

Hilux: picape fechou a tabela dos dez melhores colocados Hilux: picape fechou a tabela dos dez melhores colocados

Enquanto a Fiat se consolida na liderança no acumulado desde janeiro — aliás, o Argo foi o único modelo a superar a barreira de 10.000 unidades em julho —, a empresa japonesa fechou com a melhor colocação mensal na história e se firmou como vice-líder no último mês. No total, o mercado teve 162.404 vendas de automóveis e comerciais leves. Ou seja, queda de 4,23% comparado a junho.

Carros mais vendidos no Brasil em junho de 2021:

1 - Fiat Argo – 10.873 unidades;

2 - Fiat Strada – 9.439;

3 - Fiat Mobi – 8.059;

4 - Hyundai HB20 – 7.799;

5 - Fiat Toro – 7.030;

6 - Jeep Renegade – 6.855;

7 - Jeep Compass – 6.670;

8 - Toyota Corolla Cross – 5.068;

9 - Renault Kwid – 4.865;

10 - Toyota Hilux – 4.576;