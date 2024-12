Desenrola Pequenos Negócios: como PMEs podem renegociar dívidas com descontos de até 95%

O programa Desenrola Pequenos Negócios já renegociou R$ 6 bilhões em dívidas, mas o tempo está acabando. Microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte têm até 31 de dezembro de 2024 para aproveitar descontos de até 95% para quitar pendências bancárias. Criada pelo Governo Federal, a iniciativa tem como objetivo ajudar pequenos negócios a reestruturarem suas finanças e retomar o acesso ao crédito.

O tempo está se esgotando. O prazo final para renegociar as dívidas bancárias no programa Desenrola é 31 de dezembro de 2024. Para quem tem dívidas no Simples Nacional, a chance de regularização vai até 31 de janeiro de 2025. O alerta é claro: "Essa é uma oportunidade única. Não adianta adiar", diz a consultora financeira Ana Costa, especializada em pequenos negócios.

Por isso, para muitos empreendedores, o foco agora é negociar o quanto antes para garantir que suas empresas possam seguir adiante sem o peso das dívidas. O Desenrola Pequenos Negócios é uma das poucas iniciativas de alcance nacional que oferece descontos significativos, permitindo que as empresas possam limpar seu nome e voltar a investir em sua própria expansão.

O que é o Desenrola?

Lançado em maio de 2024, o Desenrola Pequenos Negócios integra o programa Acredita, desenvolvido pelos Ministérios da Fazenda, do Empreendedorismo e do Desenvolvimento Social. A proposta é simples: renegociar dívidas diretamente com os bancos, com a ajuda de incentivos tributários oferecidos pelo governo. Esse arranjo possibilita descontos substanciais, que variam de 20% a 95%, de acordo com o perfil da empresa e o valor da dívida.

A grande vantagem do programa é que, ao regularizarem suas pendências, as empresas não só podem voltar a acessar crédito, como também restabelecem sua capacidade de investimento. No total, cerca de 95 mil pequenos negócios já foram atendidos, e muitos deles estão agora em um processo de recuperação financeira. Como explica o coordenador do programa, "O Desenrola é uma ferramenta essencial para garantir que os pequenos negócios não fiquem à margem da recuperação econômica."

Acredita e ProCred 360

Além do Desenrola, o programa Acredita oferece outra importante oportunidade: o ProCred 360. Voltado para MEIs e microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, o ProCred 360 oferece linhas de crédito com juros até 50% menores do que os praticados no mercado. Isso garante que os empreendedores tenham acesso a condições mais favoráveis para financiar o crescimento de seus negócios, especialmente após regularizarem suas dívidas.

De acordo com o especialista em financiamento empresarial, "Essas linhas de crédito são fundamentais para quem está começando ou tentando recuperar a saúde financeira da sua empresa. Elas não apenas aliviam o caixa, mas criam novas possibilidades de expansão."

O desafio das dívidas do Simples Nacional

Outro alívio está disponível para os empresários que possuem dívidas no **Simples Nacional**. Nesse caso, as pendências podem ser quitadas com descontos de até 100% nos juros e multas. Além disso, o parcelamento pode ser feito em até **133 meses**, permitindo que os empreendedores lidem com as dívidas de forma mais gradual. Para adesão, basta acessar o site **Regularize** até o dia 31 de janeiro de 2025.