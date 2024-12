Quem são as celebridades que doaram para a vaquinha do Corinthians? Veja ranking

O Corinthians deu início, no dia 27 de novembro, a uma campanha de arrecadação inédita para quitar parte da dívida de R$ 710 milhões com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Até o momento, o time arrecadou mais de R$ 31 milhões. No entanto, o valor ainda corresponde a menos de 5% do total a ser pago.

O projeto, idealizado pelos Gaviões da Fiel, torcida organizada do clube, busca mobilizar as pessoas para quitar a dívida do estádio, que se arrasta desde a sua construção. Apesar de não divulgar os valores específicos de cada contribuição, a lista de maiores doadores inclui personalidades que vão de empresários a figuras populares no esporte e no entretenimento. Quase um milhão de torcedores já contribuíram com a vaquinha.

Entre os destaques estão o goleiro Cássio, que ocupa a 15ª posição no ranking de doadores, e o ex-atacante Emerson Sheik, que aparece na 30ª. Além deles, o apresentador de TV Serginho Groisman se destaca na 11ª posição. O diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, também figura entre os grandes doadores, na 4ª colocação.

No topo da lista, o empresário Maurício Chamati, sócio de uma das maiores corretoras de criptomoedas da América Latina, lidera a arrecadação. A empresa de Chamati foi a primeira do segmento a alcançar o status de "unicórnio" – termo que descreve empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares antes de abrirem o capital na bolsa.

O financiamento, que começou com um valor superior a R$ 700 milhões, é alvo de um acompanhamento fiscal rigoroso. Uma comissão independente ficará responsável por monitorar todas as doações, garantindo que o Corinthians não tenha acesso ao montante, o que evita qualquer risco de bloqueio ou penhoras. A ação tem duração de até seis meses, mas, se a meta for atingida antes, o projeto será encerrado antecipadamente.

Veja a lista de famosos que doaram para o Corinthians

1º Maurício Chimati

Maurício Chimati 2º Membros do Canal do Povo Escolhido

Membros do Canal do Povo Escolhido 3º Grêmio Gaviões da Fiel Torcida

Grêmio Gaviões da Fiel Torcida 4º Pedro Silveira

Pedro Silveira 5º Bruno Alexssander

Bruno Alexssander 6º Fábio Graça Scripilliti

Fábio Graça Scripilliti 7º Milton Leite da Silva

Milton Leite da Silva 8º Victor Vagas dos Reis

Victor Vagas dos Reis 9º Raul Corrêa da Silva

Raul Corrêa da Silva 10º Rodrigo Pena da Nicolas

Rodrigo Pena da Nicolas 11º Serginho Groisman

Serginho Groisman 15º Cássio Ramos (goleiro)

Cássio Ramos (goleiro) 25º MC Hariel

MC Hariel 30º Emerson Sheik

Emerson Sheik 31º Rubens Ermírio de Moraes

Fiel Torcedor tem benefícios por doações

Além de acompanhar o progresso das doações em tempo real, os torcedores que colaborarem com valores superiores a R$ 100 terão seus nomes expostos em um painel na Neo Química Arena, caso autorizem. Cada doador também receberá um certificado de participação, como forma de reconhecimento pelo apoio.

Apesar da adesão expressiva dos torcedores, a meta ainda parece distante. A campanha dependerá do engajamento contínuo para atingir o valor necessário para saldar a dívida do Corinthians, que poderia comprometer o futuro financeiro do clube. Com a colaboração da torcida e de algumas grandes figuras públicas, o time espera dar um passo importante para sanar sua maior pendência financeira.