Delivery para pets? iFood agora tem produtos da Cobasi

A partir de hoje, o iFood passa a ter delivery de produtos para pets da Cobasi, uma das maiores varejistas do segmento no Brasil. Mais de 100 lojas, em diferentes cidades do país, já estão cadastradas no aplicativo de entregas.

Os usuários do iFood poderão comprar diversos tipos de produtos para seus animais de estimação, como ração, areia, acessórios e medicamentos para cães, gatos, peixes, coelhos e pássaros, entre outros pets.

“Uma parceria entre iFood e Cobasi não poderia combinar mais já que as duas empresas buscam oferecer praticidade e a melhor experiência de compra para seus clientes e usuários. Com a possibilidade de entrega em poucas horas, fica fácil garantir os produtos essenciais para os pets”, diz Antonio Mello, diretor do iFood Mercado, em nota exclusiva para EXAME. Para Diogo Mattar, gerente de marketplace e omnichannel da Cobasi, a escolha do aplicativo se deu devido à qualidade do serviço, grande capacidade de entrega e eficiência logística da empresa.

Segundo estimativa da consultoria indiana Mordor Intelligente, que monitora mais de 50 setores, o faturamento do segmento de produtos para pets no Brasil crescerá 7,54% anualmente de 2020 a 2025. De acordo com dados do IBGE e da Abinpet de 2017, os maiores mercados são para produtos voltados a cães, pássaros, gatos e peixes, em ordem decrescente.

2020: ano de lanches e compras

O iFood aumentou sua atuação no Brasil em 2020, o ano do delivery. A principal expansão foi no setor chamado iFood Mercado, que entrega compras de supermercados – além de permitir o pagamento de compras online, com a retirada no local pelo próprio consumidor.

Em comparação com março de 2020, o crescimento de novas cidades do iFood Mercado foi de 60%. Hoje, com 2.400 estabelecimentos cadastrados, 288 cidades brasileiras podem fazer compras de supermercado pelo aplicativo.

Segundo dados da própria empresa compartilhados com a EXAME, o iFood Mercado mantém crescimento médio no volume de vendas de 100% ao mês de junho de 2019, quando foi criado, a dezembro de 2020.

Com os novos produtos para pets da Cobasi e grande expectativa com a divisão de mercados, o iFood avança para se tornar um aplicativo de entregas de tudo. Agora, não só para humanos.