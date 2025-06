De startups a nanotecnologia: Gramado Summit reúne líderes do varejo e tecnologia

Em meio ao frio serrano que faz de Gramado um dos destinos mais procurados do Brasil, o Serra Park se transforma, nesta semana, em palco de inovação. De 4 a 6 de junho, a cidade recebe a Gramado Summit 2025, evento que reunirá 20 mil pessoas para discutir tecnologia, marketing e empreendedorismo.

A conferência chega à sua 8ª edição consolidada como um dos principais festivais de inovação do país, reunindo influenciadores, executivos, investidores, startups e criadores de conteúdo. O evento é correalizado pelo governo do Rio Grande do Sul e conta com o apoio de empresas como Magalu Cloud, Google Cloud, Apex Brasil e Sicredi.

Com 28 mil metros quadrados e sete palcos simultâneos, o encontro promove uma imersão em temas como nanotecnologia, inteligência artificial, cultura pop e impacto social — sempre com foco prático no desenvolvimento de negócios.

“Queremos que a Gramado Summit seja uma usina de conexões reais, onde boas ideias saem do papel e encontram os parceiros certos para virar negócio”, afirma Marcus Rossi, fundador e CEO do evento.

Entre os palestrantes confirmados para a Gramado Summit 2025 estão grandes nomes do varejo e do empreendedorismo brasileiro, como Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, Fábio Faccio, CEO das Lojas Renner, e Rony Meisler, fundador da Reserva e da Rebels Venture . Veja a programação completa aqui.

Inovação e nanotecnologia

Entre os espaços mais aguardados está o Palco Insurgente, com curadoria de Guto Rocha, VP da Pmweb e conselheiro em empresas como Central de Consultas e Olina.

Na programação, destaque para o painel “NANO RS: Inovação em Escala Atômica”, que reunirá especialistas e investidores para debater como nanotecnologia, deep techs e materiais críticos podem transformar setores como saúde e indústria. “É uma destruição criativa, que definirá novas oportunidades e vencedores”, avalia Rocha.

Entre os palestrantes, estão as gaúchas Cathyelle Barcellos Schroeder, CMO da Riachuelo; Roberta Sudbrack, chef reconhecida nacionalmente que inaugura um novo restaurante em Gramado; e Fernanda Jolo, head de AI Latam Customer Engineering da Google Cloud.

Executivos e líderes de empresas como Ifood, Panvel, Magalu, Globo, Hypera e RBS, além do multicampeão e investidor Rafael Sobis, também compartilham suas trajetórias transformadoras.

Startups em movimento

A Arena New Ventures será o epicentro das conexões entre startups, investidores e grandes empresas. Com curadoria da Ventiur Smart Capital, o espaço foi pensado para acelerar negócios e ampliar oportunidades reais de investimento. Durante os três dias, estão previstas cerca de 400 reuniões de matchmaking, conectando 45 investidores a 100 startups selecionadas — uma agenda intensa que promete movimentar o ecossistema local e nacional.

Além disso, a Arena recebe a tradicional Batalha de Startups, um dos momentos mais disputados do evento. Nesta edição, 200 projetos concorrem por visibilidade junto a investidores e parceiros estratégicos. As finalistas terão a chance de apresentar pitches ao vivo para um público qualificado, além de receber mentorias para impulsionar seus negócios.

A estrutura do espaço combina tecnologia para facilitar conexões rápidas e eficientes, com um ambiente ideal para networking e troca de experiências. O objetivo é claro: transformar encontros em contratos e ideias em resultados concretos.

Arena Geek: onde tecnologia e cultura pop se encontram

Outro destaque é a Arena Geek, que chega à sua segunda edição como espaço dedicado à interseção entre inovação, entretenimento digital e cultura pop. Com programação robusta, o palco oferece debates e painéis sobre o impacto da tecnologia no universo geek, atraindo públicos que vão de gamers a investidores interessados no setor.

Entre os convidados estão executivos da Riot Games, uma das maiores empresas globais de games, que trarão insights sobre o mercado brasileiro e internacional de eSports e jogos digitais. Também participam narradores de eSports, que discutirão as transformações provocadas pela popularização do streaming e o papel crescente da inteligência artificial para melhorar a experiência dos fãs.

“A indústria dos games já supera em receita e público a soma do cinema e da música”, destaca Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit. “Além de ser uma máquina de inovação tecnológica, o universo geek movimenta economia, criatividade e cultura de uma forma que poucos setores conseguem. Nosso objetivo é mostrar esse potencial e aproximar empreendedores e investidores desse mercado.”

Além dos painéis, a Arena Geek promove experiências interativas e networking, conectando marcas, desenvolvedores e criadores de conteúdo. A expectativa é que o espaço impulsione negócios em um setor que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo, com novos modelos de monetização e oportunidades.

