De Elon Musk, xAI busca avaliação de US$ 113 bilhões com venda de dívida

A startup de inteligência artificial xAI, fundada por Elon Musk, iniciou uma venda de dívida de US$ 5 bilhões e está buscando uma avaliação de mercado de US$ 113 bilhões em uma oferta de ações secundária no valor de US$ 300 milhões, segundo reportagem da Reuters. A movimentação ocorre poucos meses após a xAI adquirir o X — rede social anteriormente conhecida como Twitter — por cerca de US$ 33 bilhões, consolidando uma ambiciosa integração entre redes sociais e inteligência artificial.

Fundada há menos de dois anos, a xAI já levantou cerca de US$ 12 bilhões em rodadas anteriores, com apoio de investidores renomados como Andreessen Horowitz, BlackRock e Nvidia. A companhia é responsável pelo desenvolvimento do Grok, um modelo generativo de IA que alimenta recursos do X, incluindo chatbots, análise de imagens e geração de conteúdo visual integrada ao gerador Flux. A estratégia de Elon Musk é usar os dados exclusivos do X para dar à xAI uma vantagem competitiva no mercado de IA, bloqueando concorrentes do acesso a essa base de usuários.

Essa exclusividade de dados, aliada à crescente capacidade de infraestrutura — como o data center em Memphis com 100 mil GPUs Nvidia e planos para dobrar a capacidade em 2025 —, posiciona a xAI como um dos maiores players emergentes no setor, apesar da receita atual de US$ 100 milhões ainda ficar distante dos bilhões gerados por rivais como OpenAI e Anthropic.

No entanto, a relação entre as empresas controladas por Musk não é isenta de tensão. Acionistas da Tesla têm questionado a alocação de talentos e recursos para a xAI, ao passo que funcionários da xAI estão registrados formalmente como empregados do X, mas o inverso não ocorre. Essa dinâmica revela uma estrutura corporativa complexa, na qual a avaliação da xAI ultrapassa US$ 50 bilhões, enquanto o X vale menos da metade disso.

Por que agora?

O movimento para levantar dívida e ampliar a base acionária da xAI faz parte de uma estratégia para financiar o crescimento acelerado da startup, que busca não apenas competir com gigantes da área, como OpenAI e Google, mas também integrar IA a serviços já consolidados nas empresas de Musk, incluindo Tesla e SpaceX. O Grok, por exemplo, já é usado no atendimento ao cliente do serviço Starlink e tem potencial para se integrar aos sistemas autônomos da Tesla.

Vale destacar que, apesar do potencial e do investimento massivo, o Grok enfrentou críticas por episódios de "alucinações" — respostas incorretas ou falsas geradas pela IA — um desafio para Musk, que valoriza velocidade e experimentação acima da cautela.

Este momento marca uma nova fase para a xAI e o ecossistema Musk, com a venda de dívida e a oferta secundária de ações, cuja conclusão está prevista para meados de junho. Depois, é esperado uma rodada de investimentos que poderá elevar a avaliação da empresa para até US$ 113 bilhões, mais do que o dobro da avaliação inicial registrada há menos de um ano.