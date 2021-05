De olho no streaming, Disney divulga balanço nesta quinta

Poucas companhias têm um lugar tão forte no imaginário mundial quanto a Disney. E o poder das suas histórias, hoje, se converte em números que só cresciam nos últimos anos principalmente quanto aos investimentos da empresa em multimídia.

Nesta quinta-feira, a companhia divulga os dados do seu primeiro trimestre, em que os efeitos da reabertura de parques nos Estados Unidos e a consolidação do Disney + devem aparecer. A expectativa é positiva, apesar de um início de ano ainda em crise para os americanos.

Novas apostas dos estúdios Marvel, Pixar e Star Wars são só parte do sucesso recente da companhia. Segundo analistas do mercado, o Disney+ explica muito do "rali" que investidores têm feito com as ações da companhia, que só estacionaram nesta pandemia.

Analistas do mercado esperam que seja anunciado que o Disney+ tenha alcançado 109 milhões de assinantes no fim de março. Segundo analistas ouvidos pela Barron's, as receitas da companhia devem ter sido de 15,9 bilhões no período.

Quanto aos parques temáticos, os investidores devem estar atentos a sinais de investimentos, melhorias e expansões, o que indicaria expectativa por retorno sobre investimento pela empresa no futuro.

Os resultados financeiros da Disney saem após fechamento do mercado financeiro norte-americano, no início da noite no Brasil.

