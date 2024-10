Um outlet com cara de shopping. É assim que Cesar Federmann, presidente da Enne, define o Outlet Premium Imigrantes. O espaço com 18 mil metros quadrados e mais de cem lojas está localizado em São Bernardo do Campo, na saída 23 da Rodovia dos Imigrantes, uma das principais ligações entre a capital e o litoral paulista.

O novo centro de compras, inaugurado em abril deste ano, tem atraído mais visitantes do que o habitual turismo de compra. "O Outlet Premium Imigrantes está virando um destino de conveniência, assim como um shopping", diz Federmann.

O bom desempenho do único outlet desse porte na região metropolitana de São Paulo indica mudanças no mercado. Geralmente, os grandes outlets estão mais afastados dos grandes centros urbanos e têm como foco o turismo de compras.

Com experiência de compra diferenciada e produtos de marca a preços atrativos, os grandes centros de compras começaram a bombar na década de 1980 e até hoje são destinos de visita para brasileiros (e outros turistas) em busca de oportunidades de compra vantajosas nos Estados Unidos.

O executivo conta que no final de semana de inauguração, 17.000 carros circularam no outlet. O empreendimento foi um investimento da desenvolvedora imobiliária Enne em parceria com a Grupo General Shopping & Outlets.

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Center (Abrasce), o Brasil já conta com 17 outlets em operação, seis deles em São Paulo. Ao todo, os parceiros têm sete outlets, com unidades em cidades como Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza.

Até outubro, o Outlet Premium Imigrantes já recebeu 1,4 milhão de visitantes e gerou R$ 200 milhões em vendas. Nathália Federmann, diretora na Enne, explica que o espaço se diferencia dos demais por ser o único na região metropolitana de São Paulo -- o que tem gerados números acima da média.

"A região é carece desse tipo de serviço e o outlet se tornou um ponto de conveniência acessível ao público local em qualquer dia da semana, o que aumentou a recorrência de visitas", diz a executiva.

Entre as marcas de destaque no segmento de sportwear, que estão se destacando no desempenho, estão:

Nike

Adidas

New Balance

Reebok

Fila

O empreendimento estima atrair 6 milhões de visitantes por ano, consolidando-se como um importante destino de conveniência e compras.

Novos investimentos

Outlet Premium Imigrantes, localizado na saída 23 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo (Enne/Divulgação)

Os investidores têm reforçado a oferta de serviços. Espaços para crianças, pets e uma praça de alimentação em expansão tem dado o tom do primeiro ano de operação do espaço.

"Começamos com ocupação de 60% e agora estamos em 96%. Ampliamos a praça de alimentação e criamos novos espaços. Tudo isso com um investimento que não estava previsto para esse primeiro ano", diz.

O valor do novo aporte no empreendimento não foi divulgado, mas a executiva afirma que não é significativo frente aos R$ 230 milhões investidos para a inauguração.

O outlet gerou até o momento 7.000 empregos diretos e indiretos. Para a Black Friday e o Natal, período no qual o número de visitantes deve aumentar, funcionários temporários serão contratados, como é típico em todo o varejo.

Os executivos não informaram a quantidade de contratações nos próximos meses, mas ambos acreditam que uma parcela deve se tornar funcionário permanente. "Nossa expectativa é aumentar a base de funcionários em 10%até o final do ano", diz Nathália Federmann.