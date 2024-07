De funcionário a sócio

Ser convidado para um cafézinho ou se assustar com os latidos de cães nas casas que visitava era parte da rotina do mineiro Raphael Azevedo, então com 18 anos, como vendedor do Cartão de TODOS. Mas o jovem só foi entender a força de sua missão ao receber a carta de uma cliente com quem havia fechado negócio. “Pouco tempo depois, com o cartão em mãos, ela marcou uma consulta médica e descobriu um nódulo nas mamas. Conseguiu fazer exames e tratamento adequado, que possivelmente evitaram um câncer”, recorda.

“Na mensagem, ela me agradecia por convencê-la a ter o cartão, pois não teria condições de pagar por tudo isso naquele momento.” Quase duas décadas depois, Azevedo continua atuando na empresa — agora, como diretor regional em São Paulo e no Vale do Paraíba — sem nunca ter perdido de vista o episódio que deu senso de propósito à sua carreira.

“Poder proporcionar às pessoas que precisam de um acesso à saúde capaz de salvar vidas é o meu ‘norte’ até hoje no Grupo TODOS. Desde os meus tempos de vendedor tenho a clareza de que estou a serviço de uma empresa que é agente de transformação social”, orgulha-se Azevedo, que hoje tem sob sua alçada 45 franquias.

A história do mineiro de Ipatinga na empresa começou com um convite do CEO Altair Vilar para integrar o time de vendedores. Ele ainda era estudante da rede pública quando chamou a atenção de Vilar, na época vereador na cidade pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

“Eu era presidente do grêmio estudantil e fui discursar contra um projeto de corte na educação que estava em pauta na Câmara”, lembra. “Esse foi o meu primeiro emprego, e o Cartão de TODOS tinha apenas cinco anos. Muito da minha história se confunde com a da empresa”, diz ele.

Após um ano como vendedor, Azevedo tornou-se coordenador de vendas e logo foi promovido a gerente em Patos de Minas, cidade vizinha dali. “Foi lá que conheci minha esposa, a Camila, e me casei”, conta o empresário, que é pai de Francisco, de 4 anos. O passo seguinte foi tornar-se franqueado, dessa vez em São Paulo, onde inaugurou sete unidades próprias.

“Um dos valores do Cartão de TODOS é transformar trabalhadores em empresários, assim como aconteceu comigo. Hoje, das nossas 380 franquias, cerca de 80% têm um funcionário que se tornou sócio.”

Empresário operário

Uma das habilidades de Azevedo na diretoria regional é prestar assistência e orientação aos franqueados — a própria experiência como dono de franquias o especializou nisso. “Ajudar quem está bem é fácil; por isso, minha missão é crescer sem deixar ninguém para trás. Acredito na liderança pelo exemplo e me considero um empresário operário”, afirma.

Antes de São Paulo e Vale do Paraíba, o empresário chefiou o projeto de expansão de unidades do Cartão de TODOS no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Paraíba, entre 2018 e 2021. “Quando cheguei lá, me impressionou a qualidade da malha rodoviária e os polos de pesquisa tecnológica.

O Nordeste brasileiro respira crescimento”, opina. “O tipo de acesso à saúde que o Cartão de TODOS oferece era algo inédito para a população nesses estados. Cumpri a missão de promover a expansão de clínicas com ótimas estruturas.”

Além de projetos na área da saúde que ajudou a expandir pelo país, Azevedo fez parte de grandes êxitos do Grupo TODOS. Dois exemplos são a Refuturiza, plataforma de educação e empregabilidade que conta com 1.200 cursos profissionalizantes, e o programa de cashback, de cujo desenvolvimento ele participou ativamente. “Uma parte do que nossos clientes compram em medicamentos nas farmácias parceiras volta para a carteira digital e pode ser usada em supermercados, postos de gasolina, óticas, restaurantes... Nossa rede de consumo é muito grande”, explica.

Há 14 anos, Azevedo também é integrante do conselho de ética da holding, composto de cinco integrantes eleitos por franqueados de todo o Brasil — que, ao todo, atendem 6 milhões de famílias, número superado apenas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“No conselho discutimos temas como reajustes de mensalidade, estratégias de crescimento de unidades por meio de determinado produto, questões de governança e compliance em reuniões bimestrais”, conta o empresário, que pensa grande quando o assunto é futuro.

“Num grupo como o TODOS, quanto maior o seu sonho, maior o nível de preparo que você deve ter. Hoje vislumbro uma vice-presidência, mas, enquanto isso, vou escalando as oportunidades de diretoria que vierem pela frente e aprendendo cada vez mais pelo caminho.”