COSCO Shipping inaugura rota estratégica entre Peru e China

Nova rota entre Chancay e Xangai revoluciona o comércio marítimo

Em 18 de dezembro, o navio Xin Shanghai, da empresa chinesa COSCO Shipping, completou sua primeira viagem oficial entre o Porto de Chancay, no Peru, e o Porto de Yangshan, em Xangai. A viagem, realizada em 23 dias, marcou a inauguração da nova rota marítima bidirecional, reforçando as conexões comerciais entre América do Sul e China.

Antes da inauguração do Porto de Chancay, o comércio marítimo peruano dependia amplamente do Porto de Callao, que conectava bens importados e exportados às rotas tradicionais do oeste da América do Sul. Com a nova estrutura, a COSCO Shipping implementou um serviço de transporte de contêineres mais eficiente e competitivo para a região.

Inovação tecnológica no transporte marítimo

O destaque da nova rota foi o uso de contêineres com tecnologia “IBOX Smart Cold Box”, que oferecem monitoramento em tempo real da temperatura e umidade, além de gestão autônoma. Esses equipamentos garantiram a preservação de frutas frescas peruanas, como mirtilos e abacates, e de produtos minerais, assegurando sua competitividade no mercado asiático.

Além de facilitar o acesso ao mercado chinês, a rota promove um sistema logístico mais integrado e eficiente, conectando a costa peruana ao interior do país e ampliando as possibilidades de exportação para outros países da América Latina.

Planos para o comércio marítimo

A COSCO Shipping planeja expandir essa rota para fortalecer o Novo Corredor Marítimo da Ásia e América Latina. Com o avanço das obras no Porto de Chancay, a empresa busca intensificar a cooperação comercial entre China, América Latina e outros mercados asiáticos, consolidando laços econômicos e logísticos entre as regiões.