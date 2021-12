Core 360º: startup de personal trainer vira marketplace e recebe R$ 3,2 mi

Treinar sem ir à academia parece uma boa ideia? Para o personal trainer Luciano D’Elia, criador da plataforma digital Core 360°, a demanda cresceu 500% durante a pandemia. E a fórmula é simples: oferecer uma solução para certificação (remota e presencial), além de estúdios virtuais para aulas. Deu tão certo que a Futurum Capital, investidora e desenvolvedora de empresas, investiu 3,2 milhões de reais para otimizar a startup e pensar em novas oportunidades de negócio.

Com o sobe e desce do mercado, seu dinheiro não pode ficar exposto. Aprenda como investir melhor.

Entre as novidades previstas, a Core 360° se tornará também um marketplace, no qual professores podem disponibilizar produtos de marcas parceiras durante aulas físicas, híbridas ou virtuais – que serão analisadas com inteligência artificial para recomendações mais assertivas. Para quem leciona, será uma nova oportunidade de gerar receita e ser remunerado o poder de influência.

“No cenário contemporâneo, onde a academia é um momento e não um lugar, a nossa plataforma digital cria o recurso definitivo para que o personal trainer se torne protagonista do ecossistema de fitness e bem-estar. Temos 48.500 profissionais certificados em mais de 250 cidades no Brasil”, diz Luciano D’Elia, que fundou a Core 360° em 2019, pouco antes da chegada da covid-19.

Com histórico de preparador físico para atletas com alto rendimento, como Cesar Cielo, Wanderlei Silva, Carlos Burle, Rodrigo Minotauro, além de jogadores do São Paulo Futebol Clube e da Família Gracie, o fundador da startup foi precursor do treinamento funcional no Brasil, no início da década de 2000. E foi essa experiência que permitiu o desenvolvimento da plataforma virtual.

Há cerca de 2,5 mil profissionais de educação física assinantes da plataforma atualmente, com média de cinco alunos cada utilizando o aplicativo. Com isso, a Core 360° fechou o mês de dezembro com aproximadamente 15 mil usuários regulares (entre alunos e professores). Para o ano que vem, a previsão da startup é chegar aos 10 mil treinadores, o que significa mais de 50 mil alunos.

Quer ver seu negócio decolar? Faça o curso Do Zero Ao Negócio com a shark Carol Paiffer. Garanta sua vaga: