Copagaz: empresa se compromete com a logística de oxigênios em SP

A Copagaz é uma das empresas que atua na luta contra a Covid-19. Até o momento foram cerca de 3 milhões de reais doados a partir de ações como 100 mil máscaras para hospitais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, em conjunto com o Grupo Zahran ou ainda a doação de um contêiner equipado com um tomógrafo para o hospital de campanha montado pela prefeitura da capital paulista, no estádio do Pacaembu.

Na mais recente iniciativa, junto a outras empresas e o governado do Estado de São Paulo, a companhia deve colaborar com a distribuição de oxigênio. No encontro, a Copagaz se prontificou a utilizar a sua frota destinada à distribuição de gás GLP para o transporte e a logística dos cilindros de oxigênio, atendendo as redes estadual, municipal, filantrópica e privada.

"Cada empresa uma tem uma demanda diferente. Por exemplo, uma precisa de motorista, a outra de adaptação no caminhão e assim por diante. O governo está entendendo o tamanho do problema e aí começamos atuar, provavelmente essa semana menos devido a gravidade da situação", diz Pedro Zahran Turqueto, vice-presidente de estratégia e mercado da Copagaz.

Os maiores desafios hoje no abastecimento de oxigênio no Estado são atender as UPAs e hospitais menores, de municípios de pequeno porte, que muitas vezes não têm tanques para fornecimento e armazenamento de oxigênio, bem como a logística reversa, que consiste em retirar os cilindros utilizados vazios e retorná-los para as usinas refazerem o envase.

"Não sabemos ainda o custo dessa operação, mas não será barato", diz Turqueto. A expectativa do exeutivo é de que as medidas anunciadas, como a antecipação de feriados, sejam efetivas na diminuição de contágio e mortes pela covid-19, assim como o papel das empresas no auxílio aos estados. "Desde o início da pandemia temos nos relacionado com instituições privadas e, por vezes, públicas, atendendo as demandas com a expertise do nosso negócio. A responsabilidade social faz parte dos valores da Copagaz e não é diferente agora", afirma.

A Copagaz se tornou líder do segmento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) no Brasil ao adquirir a Liquigás, em consórcio com a Itaúsa e a Nacional Gás Butano. Com a aquisição, anunciada em novembro de 2019 e aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aproximadamente um ano depois, a Copagaz deu início a uma nova fase de crescimento no setor de energia, formando uma estrutura de alcance nacional, com operações em 24 estados e no Distrito Federal, e cerca de 90 mil colaboradores diretos e indiretos. Com a pandemia a empresa passou por desafios como a maior demanda de botijões residenciais, mas também o fechamento de bares e restaurantes.