Conheça 15 empreendedoras de sucesso e dicas para quem quer começar

O Dia do Empreendedorismo Feminino comemorado mundialmente no dia 19 de novembro. A iniciativa foi criada em 2014 pela ONU e liderada pela ONU Mulheres, com o intuito de destacar e fortalecer o papel da mulher no ambiente empreendedor e de negócios. Ao todo, são mais de 150 países envolvidos em busca de uma maior igualdade dentro dos espaços corporativos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria internacional Grant Thornton em 2022, as mulheres ainda ocupam apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil, apesar de serem maioria na população brasileira, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Por estarem imersas em uma realidade marcada por desigualdade salarial, assédio dentro dos ambientes organizacionais e falta de representatividade em cargos de liderança, datas como as comemoradas no próximo sábado se tornam extremamente relevantes tanto pela perspectiva econômica quanto social.

Dia do Empreendedorismo Feminino: as lições e mudanças para mulheres líderes nos últimos anos

Com o intuito de fortalecer e empoderar cada vez mais mulheres, que ainda recebem salários 20% mais baixos do que homens, segundo levantamento da consultoria IDados, trouxemos um pouco da trajetória e dicas de empreendedorismo de grandes vozes femininas do mercado, que atuam todos os dias na linha frente pelo aumento da representatividade feminina.

Para celebrar a data, a EXAME reuniu a trajetória de empreendedoras de sucesso e suas dicas para as mulheres que querem empreender. Confira:

Nathalia Arcuri, CEO e fundadora da Me Poupe!

Nathalia Arcuri é CEO e fundadora da Me Poupe!, a primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo. A jornalista especializada em planejamento financeiro pelo INSPER, ganhou em 2014 o prêmio máximo de planejamento financeiro do Brasil pelo Instituto Planejar. Arcuri é autora de dois livros, “Guia Prático Me Poupe! - 33 dias para mudar sua vida financeira”, lançado em dezembro de 2020 e do best-seller “Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso”.

Dica empreendedora

"Tenha sempre uma reserva de emergência, meta de clientes e conquiste-os pelo coração. Entenda que você é um custo para sua empresa até que ela dê lucro, então tenha sempre em mente que é preciso separar sua conta PF da PJ. Se você não sabe ou não gosta de vender ou se as redes sociais são um mundo muito difícil para você, seja bem-vinda ao mundo dos negócios".

Sandra Chayo, sócia do Grupo HOPE

Sandra Chayo é sócia e Diretora de Estilo e Marketing do Grupo HOPE, uma das primeiras marcas de lingerie do país e com meta de abrir 700 lojas no País até 2025. Formada em Arquitetura pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), iniciou sua carreira como empresária aos 20 anos na empresa. Filha do visionário fundador do Grupo HOPE, Nissim Hara, Sandra entrou para os negócios da família - ao lado das suas irmãs Karen Sarfaty e Daniela Shalev - e levou o olhar feminino para gestão do Grupo e dos produtos, com a desafiadora missão de reposicionar e transformar a peça íntima em artigo fashion. A empresária conquistou grandes prêmios como LVMH para mulheres empreendedoras. Em 2022, a executiva foi eleita uma das 20 Mulheres de Sucesso da Forbes e estreou como uma das juradas da 7ª temporada do programa Shark Tank Brasil.

Dica empreendedora

"Acredite no seu negócio/ ideia/ produto. Sempre gosto de trazer uma observação que, por mais óbvia que seja, muitos se esquecem: negócios não são feitos apenas de números. Eles são feitos de PESSOAS também. É fundamental que essas pessoas sejam verdadeiramente apaixonadas por esse negócio e acreditem em seu potencial. Precisam ter brilho nos olhos. Além disso, não tenha medo de mostrar sua coragem e que tem determinação para fazer acontecer. Tenha visão de futuro. Seja inquieta, criativa e atenta. Se questione e procure expandir sempre. Além disso, tenha visão inovadora para dar ao seu negócio vantagem competitiva".

Juliana Schunck, CEO da Massfix

Formada em administração de empresas pela Universidade ESPM e MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, ambas em São Paulo. Juliana tem 39 anos e possui 18 anos de experiência na área empresarial, especialmente no segmento de resíduos sólidos no Brasil, atuando no desenvolvimento da logística reversa do vidro. Começou a trabalhar na Massfix em 2004 como auxiliar administrativa, passando por diversos cargos como coordenadora financeira, gerente administrativa, até os dias de hoje que ocupa o cargo de diretora da empresa.

A Massfix foi criada há 31 anos pelo pai de Juliana. Ele trabalhava na União Brasileira de Vidros e entendeu a oportunidade do mercado de cacos de vidro. Com isso, passou a captar o material dentro das vidraçarias e fazer a comercialização, assim surgiu a ideia de criar a própria empresa. Desde 1991, a Massfix atua na reciclagem de cacos de vidros planos, vidros laminados e vidros de embalagens, sendo hoje a única empresa no mercado que recicla todo o tipo de vidro no Brasil.

Dica Empreendedora

"Todo empreendedor tem um sonho que ele precisa transformar em realidade, e para isso precisa de muita coragem, fé e resiliência. Sempre acreditar que é possível, todos os dias, e ser muito otimista, porque a gente vai ter alguns dias fáceis e muitos dias difíceis. Durante essa jornada, muitos caminhos vão precisar ser corrigidos, e para isso, sempre se cerque de boas pessoas e sempre valorize essas pessoas. Aqui na Massfix faz 30 anos que a gente tenta tornar o sonho da realidade no país uma realidade. A gente sabe que está longe de chegar ao mundo ideal, mas a gente também acredita que nunca esteve tão perto de fazer com que o nosso trabalho seja algo incrível para o mundo. Então, essa é a minha dica, nunca desista dos seus sonhos e acredite que sempre é possível".

Patrícia Lima, CEO e fundadora da Simple Organic

Formada em jornalismo pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Patricia Lima, em 2015, encontrou sua verdadeira paixão após dar à luz a sua primeira filha, Maya. Naquela época, a catarinense passava bastante corretivo nas olheiras e notou que a sua filha colocava muito as mãos em seu rosto, e depois levava à boca, coisa que é comum entre os bebês, mas foi a partir daí que ela começou a se preocupar com os produtos químicos que a sua filha ingeria inconscientemente das maquiagens.

Começou então a procurar opções de maquiagens orgânicas no mercado e então identificou uma carência de produtos orgânicos no mercado, e após dois anos de pesquisa a Simple Organic foi lançada em 2017, na Fashion Week São Paulo.Com apenas cinco anos de marca, já neutralizou 100% do impacto gerado nas embalagens vendidas pelo e-commerce. Em relação às lojas, já são vinte e sete pelo país. Tendo inaugurado a primeira loja Carbono Friendly e tecnológica em 2021, no Shopping JK em São Paulo.

Dica Empreendedora

"Ouça o silêncio. Às vezes, a resposta que a gente procura está no silêncio. Isso é muito importante para organizar nossos pensamentos. Em um mundo tão conturbado, onde estamos sempre tão acelerados, ouvir o próprio silêncio é um dos melhores conselhos que levo pra vida".

Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City

Susanna Marchionni é a co-fundadora e CEO da Planet Smart City no Brasil, líder global em Cidades Inteligentes Inclusivas, que recebeu um aporte inicial de US$ 53 milhões e projeta investir mais de R$ 122 milhões pelo País em 2022. Ela se dedica a alcançar sua visão de transformar moradias acessíveis no mundo inteiro através da integração de soluções inteligentes e programas de inovação social. Ela tem mais de 20 anos de experiência no setor imobiliário internacional. Sua carreira imobiliária começou na Itália em 1996, onde ela gerenciou a compra, venda, renovação e revitalização de projetos para empresas italianas. Em 2015, Susanna mudou-se para o Brasil e co-fundou a Planet Smart City ao lado de Gianni Savio, com o objetivo de compartilhar uma proposta única sobre como enfrentar o déficit habitacional global com a ajuda de tecnologia e soluções inteligentes.

Dica Empreendedora

"Não ache que dá para ganhar fácil na vida. É preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades, pois o importante não é não cair, e sim, saber se levantar. Tudo isto com um sorriso no rosto"

Manuela Bordasch, CEO e fundadora do Steal The Look

Formada em Relações Internacionais com ênfase em marketing e negócios pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Manuela Bordasch é CEO e fundadora do Steal the Look, maior plataforma de conteúdo de moda, beleza e comportamento feminino do Brasil, adquirido em 2021 pela Magazine Luiza e com mais de mais de 600 mil seguidores e 4 milhões de visitas mensais no site. Além do STL, a executiva fundou o PUSH, uma frente de compartilhamento de experiências de temas relacionados à carreira e empreendedorismo como propósito e, a plataforma, assim como o evento fomentam esses pilares.

Dicas empreendedora

"Eu sempre falo que a consistência é um dos pilares fundamentais para o sucesso. É preciso insistir e repetir o esforço diariamente para que em algum momento, os resultados comecem a vir. E para isso também é preciso ter paciência para esperar esse processo sem desistir. Também são essenciais: resiliência, foco, determinação e acreditar no seu produto/ negócio".

Luanna Toniolo, co-fundadora e CEO da TROC

Luanna Toniolo é co-fundadora e CEO da TROC, plataforma de moda circular que recentemente tornou-se parte do Grupo Arezzo&Co. Atuou como advogada, especialista em direito tributário, mas mesmo depois de ter sido aprovada em seu mestrado na área, optou por realizar uma transformação de carreira e, por ser apaixonada por moda, encontrou nos números de impacto da indústria fashion uma oportunidade de empreender com propósito. Assim nasceu a ideia de criar uma startup com modelo de negócio circular para conectar pessoas que querem comprar e vender roupas e acessórios de segunda mão.

No início de 2017, fundou a TROC e, nos primeiros 10 meses de atuação, a empresa faturou seu primeiro milhão. Antes de completar três anos, já tinha chegado aos R$10 milhões, números que sugerem que o resale é muito mais que uma tendência. No final de 2020, a TROC foi comprada pelo Grupo Arezzo&Co. e manteve Luanna à frente do negócio. A projeção para os próximos três anos é o crescimento de vinte vezes mais. Luanna é mãe de Maria Julia (5) e Benício (3) e acredita que se quisermos um mundo melhor, para nós e para as futuras gerações, precisamos trabalhar por ele ainda hoje.

Dica empreendedora

"Não sinta vergonha de sonhar grande e se dedicar aos seus objetivos. O mundo não está pronto para mulheres ambiciosas, mas vamos fazer ficar. A jornada muitas vezes será múltipla, mas com o passar do tempo, tudo passa a valer a pena".

Isa Domingues, cofundadora da Oli

Pioneira em um formato que vem garantindo destaque no mercado digital, a influenciadora Isa Domingues (32 anos) é referência no segmento de live commerce no país e atualmente eleita uma das 20 Mulheres de Sucesso de 2022 pela lista da revista Forbes Brasil. Em 2021, enxergando o potencial desse mercado, Isa Domingues e outros quatro sócios que já atuavam com negócios da nova economia, se uniram e com investimento de R$ 5 milhões criaram a Oli, empresa de soluções de tecnologia para o varejo, que disponibiliza ferramentas e estratégia para alavancar vendas com vídeos. Além disso, é também idealizadora do projeto Provador Live, no qual os seguidores podem realizar compras online durante a exibição do conteúdo.

Dica empreendedora

É importante sempre inovar para se destacar e estudar o mercado e suas demandas existentes para isso. A persistência também não pode ser deixada de lado, apesar de parecer clichê, quando se trata de empreender, insistir e não desistir é uma das principais características que se deve ter. Por outro lado, devemos sempre saber também a hora certa de mudar a rota e desenhar novas estratégias.

Juliana Santos, sócia do Dona Santa

Juliana Santos se firmou como uma das mais relevantes empresárias brasileiras no mercado de moda e luxo - é sócia - diretora da Dona Santa, multimarcas fundada por sua mãe, Lília Santos, há 27 anos. Juliana foi responsável por colocar o Estado de Pernambuco na rota do mercado de moda e lifestyle, atraindo clientes de todo o país com uma curadoria exclusiva de marcas nacionais e internacionais, em formatos inovadores de varejo, como trunk shows e pop-up stores. Entre as labels que já aportaram na Dona Santa estão a Louis Vuitton, Fendi e Dior.

Atualmente, a Dona Santa possui uma unidade no Recife, onde abriga a marca própria, multimarcas, espaço dedicado ao second hand, o Circular, espaço para pequenos produtores sustentáveis, o Projeto Raízes, duas galerias de arte, um espaço de beleza e, em breve, um restaurante japonês. A empresária lança a marca própria que carregará seu nome, Juliana Santos, com design contemporâneo e atemporal. A segunda unidade está localizada em João Pessoa, no Shopping Manaíra, e inaugura a terceira unidade, no Shopping Recife.

Dica Empreendedora

"Tenha planos e metas bem definidas, seja ousada, estude o mercado, tenha sempre resiliência e persistência, confie no seu trabalho e procure sempre otimizar seu tempo. Essas são dicas que eu poderia dar a qualquer empreendedora".

Ana Helena Lacerda, fundadora do Westin Hotels & Resorts

Ana Helena Lacerda é fundadora do primeiro Westin Hotels & Resorts, líder global em hotelaria com foco em bem-estar há mais de uma década. O resort All-Inclusive introduz um novo nível de hotelaria distinta e personalizada no Brasil. Ana é psicóloga por formação, têm paixão por trocas entre as pessoas, e a hotelaria é sua paixão. Começou na área em 1990 no primeiro resort de Pernambuco. Ao longo de sua vida profissional, Ana Helena implantou um hotel executivo e administrou durante 12 anos como Diretora executiva e Gerente Geral. No cargo de Diretora executiva do The Westin Porto de Galinhas, Ana acumula as mais variadas funções, como traçar seu plano estratégico, cuidar da imagem, criar o posicionamento comercial da marca e até supervisionar detalhes operacionais. Empreendedora nata, para Ana Helena, a hotelaria sempre foi seu destino, para ela, cuidar das pessoas é a alma do negócio.

Dica empreendedora

"Para empreender com sucesso na hotelaria, é essencial entregar uma boa experiência ao cliente, que vai desde o check in até o check out. Para isso, é preciso estar conectado com as mudanças do mercado, e principalmente, estar conectado e atento às solicitações dos seus clientes, é importante ter uma boa escuta dos feedbacks, analisar e colocar em prática as sugestões”, conta a fundadora".

Amanda Gomes, CEO do Grupo MAP

Amanda Gomes atua no mercado do entretenimento há mais de 20 anos, e atualmente ocupa o cargo de CEO do Grupo MAP, formado pelas empresas MAP Brasil, especializada em gerenciamento de carreira, MAP Music, selo musical do grupo e One Stop, espaço para produções audiovisuais. Conhecida pelo seu apurado tino comercial, a empresária coordena toda a operação do grupo, gerenciando o desenvolvimento de grandes projetos, além das parcerias com marcas e parceiros.

Dica Empreendedora

"É importante criarmos uma rede de apoio segura, aliada e dedicada para outras mulheres. Se hoje ocupamos cargos de liderança e estamos fazendo a diferença no mercado, é porque outras mulheres também estiveram na mesma posição. É preciso estarmos conectadas sempre com a nossa verdade, e nunca esquecermos de quem somos, ou de onde viemos, e por meio de nossos respectivos negócios ou posições, darmos maior visibilidade para outras empreendedoras crescerem também".

Juliana Ferraz, sócia da Holding Clube

Ju Ferraz é uma executiva baiana, que ocupa a posição de sócia, diretora de negócios e RP da Holding Clube, grupo de empresas especializadas em marketing de experiências, que estima fechar 2022 com um faturamento de R$ 275MM. Além disso, o grupo prevê em 2023, superar em 30% seus resultados em relação à pré-pandemia. Em sua atuação no mercado, a executiva, que é uma das principais referências em networking do país, fica à frente da execução dos projetos proprietários da Holding, dentre eles o Camarote Nº1, no Rio de Janeiro, e o Réveillon Nº1, que teve suas duas edições em Itacaré, na Bahia.

Dica Empreendedora

"Antes de sermos empreendedoras, precisamos saber gerir a nós mesmas. Mesmo com muitos desafios, cobranças e problemas que necessitam da nossa atenção, é preciso que saibamos parar e não esquecer de nos cuidarmos, pensando principalmente na nossa saúde física e mental. Ter momentos de pausas para oxigenar são essenciais para seguirmos diante da rotina agitada, assim ainda usufruímos de tudo que conquistamos fora do ambiente corporativo, e conseguimos gerir efetivamente o nosso papel de empreendedora".

Emilly Ewell, CEO e cofundadora da Pantys

Emilly Ewell é CEO e co-fundadora da femtech Pantys, primeira marca de calcinhas absorventes na América Latina e pioneira em roupas íntimas que trazem conforto, saúde, sustentabilidade e segurança para as mulheres. Apaixonada por saúde, inovação e tecnologia, trabalhou mais de 10 anos em marketing digital, voltado à saúde para setores privados, públicos e ONGs internacionais. Seu background é em engenharia química com grau de mestrado duplo de MBA e saúde pública pela UC Berkeley. Emily tem como objetivo transformar a vida através de tecnologias e soluções voltadas ao consumidor.

Dica Empreendedora

"Acredito que, como empreendedora, às vezes a gente tem esse desejo de fazer tudo perfeito. Não tenha medo de fazer coisas novas, não tenha medo de errar. É importante ter bastante abertura para o aprendizado, para ouvir também seus consumidores, para que assim, consigam evoluir juntos e guiar as decisões e o futuro da empresa de maneira mais assertiva".

Ligia Buonamici, CEO da Liz Lingerie

Formada em tradutora intérprete, letras e pedagogia pela faculdade Ibero Americana, Ligia Buonamici é CEO da Liz Lingerie, marca de lingerie nascida em 1987 com foco em qualidade, conforto e tecnologia. Com especialização em didática da comunicação pela faculdade Penn State University, chegou à Liz há 25 anos e conta com passagem pela marca DelRio. Após 18 anos na empresa, em que também passou pelo cargo de diretora de operações, foi convidada a assumir o comando da companhia. Desde então, Lígia tem como um de seus focos acompanhar o crescimento de cada um de seus funcionários.

Dica Empreendedora

"Para mim, uma carreira sempre foi um ato de empreendedorismo. Ame o que você faz, esteja atualizada, procure crescer, desenvolva o seu lado emocional, agregue valor para a marca, não tenha medo dos desafios e, por último, mas não menos importante, desenvolva um conhecimento financeiro".

Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Farmacêutica CIMED

Karla Marques Felmanas, é vice-presidente do grupo Cimed, atualmente a terceira farmacêutica do Brasil em unidades vendidas e líder na produção de vitaminas e medicamentos OTC. A história da Cimed também é a história de vida da Karla, que trabalha na companhia há 29 anos. A Cimed está presente em todos os estados do país, conta com mais de 5 mil colaboradores, um portfólio de cerca de 600 SKUs, atende 42 mil pontos de venda por mês e, no último ano, foi responsável responsável por produzir 10% de todos os medicamentos vendidos no varejo farmacêutico brasileiro.

Dica Empreendedora

"Seja uma realizadora, vá lá e faça".

Tatiana Muszkat, diretora institucional e Marketing na You,inc.

Tatiana Muszkat é diretora institucional e marketing da You,inc, líder de mercado no segmento de apartamentos inteligentes. Formada em Propaganda e Marketing pela ESPM, ela foi convidada pelo pai, Abrão Muszkat, para atuar na companhia em fevereiro de 2018. Atualmente Tatiana está à frente dos principais assuntos da You,inc, juntamente com a liderança CEO, CFO e COO. Além disso, é porta-voz da cia e atua na gestão de marketing.

Dica Empreendedora

"Na minha opinião, empreendedorismo é sobre garra, disciplina, determinação e vontade de fazer acontecer. No meu caso precisei me provar duplamente, para chegar ao cargo que ocupo hoje dentro da You,inc. Sendo mulher, em um mercado masculino, e filha do CEO, tenho um triplo desafio, para ser minha melhor versão. Um exemplo para nossos colaboradores. Minha dica, é ser obstinada, e ter muito foco, para alcançar seus objetivos. E acima de tudo, ter muita paixão pelo que você faz, já que ao longo da jornada, existem muitos obstáculos".