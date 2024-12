Projeto premiado da TIM leva cobertura 4G a 4.700 km de rodovias

A conectividade é um pilar essencial da era digital, moldando não apenas as telecomunicações, mas também setores estratégicos como transporte e logística, que impulsionam o desenvolvimento nacional. Um exemplo dessa transformação é o projeto Rodovia Conectada, da TIM, vencedor do Prêmio Infraconnect. Realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o prêmio reconhece iniciativas inovadoras que utilizam a conectividade como ferramenta para otimizar e modernizar a infraestrutura do país. Essa conquista reafirma o papel da TIM como habilitadora da digitalização nas rodovias, promovendo soluções que geram impactos concretos e sustentáveis na logística e na mobilidade do Brasil.

O projeto leva cobertura 4G a mais de 4.700 quilômetros de rodovias no Brasil, com benefícios para todo o ecossistema. Hoje a TIM tem parcerias com a EcoRodovias, que levou conectividade a 850 quilômetros de estradas da concessionária Ecovias do Araguaia, tornando-se a maior extensão de rodovias com cobertura 4G contínua do país, e com a Way Brasil, que abrange outros 632 quilômetros. Além destes, a TIM tem acordo com a CCR RioSP, que inclui o maior eixo viário do país por onde é transportada mais da metade do PIB, e com a EPR, de Minas Gerais.

“O 4G foi escolhido como solução por ser uma tecnologia consolidada, aderente às aplicações existentes que demandam conectividade e capaz de suportar evoluções”, explica Alexandre Dal Forno, diretor de desenvolvimento de mercado IoT & 5G da TIM, que tem 100% de cobertura 4G nos municípios do país e é líder em 5G.

Todos ganham

Os benefícios do Rodovia Conectada são muitos e, de fato, para todo o ecossistema. A começar pelo próprio sistema logístico: empresas conseguem ter maior rastreabilidade de cargas e veículos, garantindo mais segurança e redução de custos para o transporte rodoviário.

Para a concessionária, a conectividade 4G garante uma operação mais eficiente e maior segurança viária com monitoramento em tempo real, além de melhorar a gestão de recursos. “É possível, por exemplo, implementar PTT [Push To Talk] para comunicação das equipes e bases operacionais, câmeras em ambulâncias da concessionária para o atendimento médico de forma remota e em tempo real, monitoramento do trecho, sensoriamento e rastreamento de quaisquer dispositivos”, destaca Dal Forno.

Outro ganho está na comunicação do usuário com a concessionária, já que ele passa a ter conexão em toda rodovia. Segundo o executivo da TIM, algumas das rodovias possuíam menos de 20% de cobertura e, após a implantação do projeto, passou a ter 100%, proporcionando ao usuário uma melhor experiência de viagem e uma comunicação eficiente em casos de emergência.

Inclusão digital do entorno

A conectividade favorece todos que estão no entorno das rodovias, promovendo a inclusão digital e impulsionando o desenvolvimento local. “A cobertura 4G atinge comunidades, escolas e Unidades Básicas de Saúde no entorno, contribuindo para o desenvolvimento do país em linha com diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, diz o diretor. Até o momento, já foram beneficiados mais de 9,3 milhões de pessoas, 170 escolas e 47 UBSs.

As propriedades rurais às margens da rodovia também passam a contar com conectividade para transformação digital de seus negócios. Nas rodovias com 4G, a TIM identificou o impacto positivo refletido no Indicador de Conectividade Rural (ICR), calculado pela Associação ConectarAgro. A mudança é expressiva: no entorno da Ecovias do Araguaia, por exemplo, houve um crescimento de 49% do ICR e, na Way112 e Way306, de 61%.

Da porteira ao porto

Levar conectividade às rodovias faz parte de um posicionamento de mercado ainda mais amplo da TIM, lançado em 2024: o TIM IOT Solutions. Ele visa usar a expertise da operadora para impulsionar a transformação digital em quatro verticais prioritárias: agronegócio, utilities, logística e Indústria 4.0. Embora sejam setores diferentes, se encontram em um grande ecossistema de produção, armazenamento e escoamento que a TIM, com infraestrutura tecnológica, pode conectar.

Desde o fim de 2023, a atuação da operadora em IoT no B2B passou a ser um de seus pilares estratégicos de crescimento. “Somos líderes de conectividade no campo, com mais de 18,5 milhões de hectares com 4G. Temos também o primeiro porto 5G da América Latina, em Santos. Esses projetos, juntamente com o de Rodovias Conectadas, mostram nosso trabalho de conectar o país de dentro da porteira da fazenda até o porto”, conclui Dal Forno.