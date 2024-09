Como o Grupo L’Oréal quer se tornar a beauty tech número 1 do mundo a partir do mercado brasileiro?

Um dos objetivos do Grupo L’Oréal este ano é tornar-se líder global como beauty tech, e para isso a empresa francesa está investindo alto: globalmente, cerca de 1,2 bilhão de euro será investido em Pesquisa & Inovação.

A aposta da vez, segundo Loana Coelho, diretora de e-commerce da L’Oreal Brasil, está no User Experience (UX) e na inteligência artificial diretamente do Brasil para aprimorar a experiência do consumidor por meio do e-commerce.

“Esse investimento tem gerado resultados expressivos. Em 2023, o Grupo L'Oréal cresceu 1.4 acima do mercado global de beleza, registrando o melhor desempenho em 20 anos”, afirma a executiva. "Além disso, as vendas online já representam 27% das vendas globais do grupo."

A tecnologia a favor da diversidade

Cada tecnologia traz uma solução para o usuário. No caso da inteligência artificial, o Grupo já está usando para trazer soluções de diversidade e inclusão.

“Temos uma série de aplicações que usam inteligência artificial para diagnóstico da pele e do cabelo, para identificar as reais necessidades do cliente e oferecer uma experiência super personalizada na hora da compra”, diz Coelho.

Outro avanço da IA que acontece no Brasil é o Virtual Try-Ons (VTOs). Por meio dessa tecnologia a executiva da L’Oréal Brasil conta que os clientes podem experimentar produtos virtualmente, superando uma das maiores barreiras de compra online de produtos de beleza.

“Agora a cliente consegue por meio do nosso site experimentar algumas das cores de bases e batom de acordo com o seu tom de sua pele”, diz a executiva. “O Brasil, com sua vasta pluralidade de raças, serve como um laboratório a céu aberto para o Grupo”.

A tecnologia também vem para facilitar a experiência de compra do usuário. Por meio da ferramenta UX, por exemplo, o grupo irá reduzir ao máximo o esforço do usuário durante a compra, afirma Ricardo Diniz, Diretor de Experiência e Criação da Dentsu, empresa responsável pelo desenvolvimento de soluções de webmastering, SEO e e-commerce do Grupo L'Oréal.

"Quanto mais simples e direto ao ponto forem os detalhes do produto e mais curtas as etapas do carrinho, maiores são as chances de o usuário finalizar a compra", conta Diniz. “É preciso eliminar barreiras físicas e cognitivas que possam atrapalhar a navegação do cliente, como botões mal posicionados ou excesso de informações.”

Sustentabilidade no e-commerce

Para garantir um e-commerce sustentável do começo ao fim, o Grupo L’Oréal pensou em uma maneira de evitar o desperdício dos produtos. “No nosso site há um espaço que se chama last chance, onde é possível comprar produtos que estão com baixo giro, e isso ajuda a diminuir o descarte de produtos.”

Outra frente sustentável é a logística. Para a entrega dos produtos, o grupo usa caixas 100% recicláveis e dentro delas vem almofadas ou papéis 100% recicláveis também. “Além das caixas recicláveis, o transporte que contratamos é sem usar gasolina. Está caminhando para criar um e-commerce que seja do início ao fim sustentável e forte”, afirma diretora de e-commerce da L’Oreal Brasil.

Com o crescimento expressivo do e-commerce na pandemia, no final de 2022 a companhia decidiu internalizar a operação de e-commerce, isso inclui o controle sobre as plataformas de vendas online, a gestão dos centros de distribuição (CDs), e todos os processos logísticos e tecnológicos associados às vendas pela internet.