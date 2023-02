Como este restaurante aberto dois meses antes da pandemia conseguiu sobreviver

O restaurante e bar Braza5, localizado em Mogi das Cruzes, nasceu em janeiro de 2020. Com apenas dois meses de funcionamento, no entanto, os sócios tiveram que fechar as portas por causa da pandemia de Covid-19 e tiveram de se adaptar a um novo estilo de servir comida.

O Braza5 nasceu do sonho de cinco amigos: Renato e Rafael Russo, Charbel Antoun, Thiago Eloy e Paola de Morais, que sempre gostaram de se reunir para fazer churrasco e tomar cerveja. “Antes de investirmos no negócio, fizemos cursos de churrasco, de assadores, cursos de como fazer cerveja, então nos juntávamos nos fins de semanas e passávamos oito horas fazendo nossas próprias cervejas e churrasco. Foi daí que veio a ideia de abrir um empreendimento que juntasse essas duas paixões: churrasco e cerveja”, diz a sócia Paola.

Um dos momentos mais desafiadores para o empreendimento foi justamente o começo da pandemia, com o restaurante no início e os sócios ainda aprendendo a gerenciar o estabelecimento da melhor maneira. “No dia 17 de março (de 2020), a gente teve que esvaziar toda a cozinha e o bar, colocamos os itens e ingredientes todos no nosso salão que era para receber pessoas e fomos dividindo entre nós e os funcionários, porque senão aqueles itens seriam perdidos. Foi uma situação bem triste, parecia que nosso sonho estava morrendo”, conta.

Depois de 15 dias, quando passou a ser permitido que restaurantes trabalhassem na modalidade delivery, o Braza5 decidiu se reinventar, e mesmo sem terem estudado ou se planejado para ser um restaurante com atendimento a distância, decidiram focar nas entregas para sobreviver e tornar-se conhecido entre a clientela.

Além de restaurante, no local também funciona uma loja com itens de churrasco, cervejas artesanais disponíveis para compra e lembrancinhas personalizadas do próprio empreendimento.

Com a reabertura dos restaurantes, mesmo em horários restritos, a loja foi determinante para eles terem um retorno financeiro positivo.

Mas foi em 2022 que o restaurante cresceu e ganhou visibilidade, com o principal diferencial sendo na hora da preparação das suas carnes. “Nós trabalhamos com as carnes defumadas, feitas no pit smoker. É um conceito em que são preparadas por 12 horas, um processo bem artesanal” explica Paola.

O estabelecimento tem espaço para 130 pessoas e hoje recebe eventos corporativos, casamentos, aniversários e, durante a Copa do Mundo, fizeram eventos especiais nos jogos do Brasil. Atualmente, o Braza5 se tornou um restaurante bastante conhecido em Mogi das Cruzes e recebe público de diferentes idades e de fora da cidade.

“Nossa faixa etária está entre 18 anos e 60 anos, mas eu recebo pessoas com mais idade, porque vão os avós, os pais, e também temos pratos para crianças. Aqui todo dia é uma festa, a gente coloca música ao vivo, é uma área de relaxamento, todo dia tem comemoração de algum cliente, então é sempre uma alegria diferente”, conta.

Quanto ao Sebrae-SP, Paola diz que foi essencial para estruturar e organizar o negócio, principalmente para o entendimento entre os sócios. “A gente não conseguia pensar direito nos relatórios, em como íamos trabalhar tudo isso. A gente vai inovar, mas como? São cinco cabeças pensando, com ideias diferentes, que se juntam e se divergem, e se entendem novamente. Então os programas do Sebrae-SP, como o ALI (Agentes Locais de Inovação), ajudaram a gente a estruturar essas ideias, onde vamos dedicar nossas energias”, lembra.

Paola também participou de vários cursos do Sebrae-SP e agora se prepara para dar início ao Empretec. “O diferencial do Sebrae-SP é que ele está abrindo nossos horizontes, além de todos os aprendizados que estamos tendo, ele está nos dando oportunidade de fazer networking”.

O consultor do Sebrae-SP Marcio Donizetti, do ER Alto Tietê, conta que o Braza5 teve grandes avanços após os cursos e consultorias. “Eles são aplicados, sempre procuram colocar em prática as orientações. No início tiveram problemas com relação ao atendimento, o que é normal para quem está começando. Mapearam os processos e pontos críticos e melhoraram”, afirma o consultor. E completa: “Eu frequento o estabelecimento como cliente, acho o ambiente inovador e sempre estou indicando”.