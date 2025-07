Como empresa chinesa se endividou comprando terrenos e vendendo para pagar dívidas antigas

Por muitos anos, a Evergrande foi o rosto do boom imobiliário chinês. Criada em 1996, a incorporadora cresceu em ritmo impressionante, com centenas de projetos espalhados pelo país, milhões de apartamentos vendidos e presença até em setores como veículos elétricos, bancos e parques temáticos.

Mas por trás da expansão estava uma engrenagem financeira arriscada: a empresa se endividou para comprar terrenos, vendia imóveis antes mesmo de construí-los e usava esse dinheiro para pagar dívidas antigas.

Um ciclo de alavancagem que só funcionava enquanto o mercado aquecia e a confiança se mantinha.

O começo da queda: três linhas vermelhas

Em 2020, o governo chinês implementou uma nova política para frear o endividamento excessivo das incorporadoras, chamada de “três linhas vermelhas”. Essas regras impunham limites de alavancagem e exigiam maior controle sobre liquidez e passivos.

Sem acesso a novos financiamentos, a empresa começou a atrasar obras, perder compradores e preocupar credores. Rapidamente, a situação saiu do controle.

Segundo dados da Bloomberg, estima-se que no auge a empresa acumulava mais de US$ 300 bilhões em dívidas, tornando-se a empresa mais endividada do setor imobiliário global.

Crise sem volta: da negociação à falência

A tentativa de reestruturação envolveu venda de ativos, promessas a credores internacionais e até mudanças na liderança. Mas nada disso foi suficiente. Em 2024, depois de anos em colapso, a Justiça de Hong Kong aprovou a liquidação oficial da empresa.

Mais do que uma falência, a Evergrande virou um caso de estudo sobre o que acontece quando o crescimento vem antes do controle e quando a pressão por resultado atropela a solidez financeira.

Lições de uma derrocada bilionária

A história da Evergrande mostra que gestão de dívida é tão estratégica quanto expansão de mercado. A empresa não caiu por falta de demanda ou produto, mas por insistir em um modelo que dependia de financiamento contínuo e otimismo permanente.

Ela também expôs os riscos de depender do Estado como salvador final. Mesmo em uma economia controlada como a da China, a Evergrande precisava cair, como sinal de que nem todo gigante é grande demais para falir.

Uma lição que vale para empresas de qualquer porte

Casos como esse não dizem respeito apenas ao mercado chinês. Ele revela o custo real da má gestão financeira, mesmo quando se tem bilhões em ativos.

A Evergrande mostra que sem estrutura, o crescimento vira risco. E sem liquidez, nenhum império se sustenta.