O negócio paralelo delas começou na cozinha e faturou US$ 40 mil no 1º mês

O que começou com experimentos na cozinha e horas de pesquisa em fóruns como o Reddit se transformou em um negócio que faturou US$ 40 mil no primeiro mês e hoje opera com receita mensal de seis dígitos.

A Alice Mushrooms, fundada por Lindsay Goodstein e Charlotte Cruze, nasceu como um projeto paralelo e rapidamente ganhou tração em um mercado competitivo, exigindo estrutura financeira, estratégia de crescimento e planejamento de expansão. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Da ideia funcional ao modelo de negócio validado

Lindsay Goodstein trabalhava com vendas farmacêuticas quando identificou a oportunidade de criar um negócio paralelo que unisse funcionalidade e sabor. A proposta era desenvolver chocolates funcionais com cogumelos, nootrópicos e adaptógenos voltados ao bem-estar.

A conexão com Charlotte Cruze aconteceu por meio de uma rodada de financiamento pré seed. Cruze se tornaria cofundadora da Alice Mushrooms, empresa que rapidamente estruturou sua operação para atender à demanda crescente.

O início foi marcado por testes práticos de formulação e validação de produto. O que poderia ter permanecido como um experimento artesanal ganhou contornos empresariais ao atingir US$ 40 mil em faturamento logo no primeiro mês de operação.

O dado sinalizou potencial de escala e necessidade de organização financeira desde os primeiros ciclos de venda.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Crescimento acelerado e disciplina financeira

Atualmente, a Alice Mushrooms registra faturamento de seis dígitos por mês. Esse avanço exige mais do que aceitação de mercado. Demanda controle de fluxo de caixa, planejamento de estoque, estrutura de custos e gestão de margens, especialmente em um segmento que combina alimentos, bem-estar e varejo.

A expansão e o crescimento contínuo no varejo estão no centro da estratégia das fundadoras. Crescer nesse canal implica negociações comerciais mais complexas, prazos diferenciados de pagamento e aumento da necessidade de capital de giro. Em finanças corporativas, esse movimento exige análise rigorosa de viabilidade e projeções realistas de receita.

O salto de um negócio paralelo para uma operação com faturamento recorrente elevado não acontece apenas pelo apelo do produto.

Ele depende da capacidade de estruturar contratos, organizar fornecedores, precificar corretamente e sustentar crescimento sem comprometer a saúde financeira.

Estruturação para escalar com consistência

O crescimento significativo mencionado pelas fundadoras reflete uma fase de consolidação. A transição de testes caseiros para uma marca com presença ampliada no mercado exige decisões estratégicas sobre reinvestimento, expansão e posicionamento competitivo.

Para profissionais que atuam ou desejam atuar em finanças corporativas, a trajetória da Alice Mushrooms evidencia pontos centrais. A importância da análise de viabilidade antes da escala. A necessidade de acompanhar indicadores de desempenho desde o primeiro mês. A disciplina na gestão de receita e custos para sustentar crescimento acelerado.

Empresas que atingem seis dígitos mensais precisam estruturar relatórios, previsões e mecanismos de controle capazes de suportar negociações com parceiros e expansão no varejo. Cada nova etapa de crescimento amplia a complexidade financeira.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui.