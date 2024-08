Com Norte Ventures, 'plano de medicamentos' Omni Saúde faz terceira rodada em menos de dois anos

Aberta há dois anos para ajudar empresas a colocar os medicamentos como um benefício a mais para seus funcionários, a startup paulistana Omni anunciou a terceira rodada de investimentos. Desta vez, o recurso vem do fundo Norte Ventures. O valor do aporte não foi revelado.

A rodada considerou um valuation igual ao praticado em maio deste ano. Na ocasião, a Omni captou 10 milhões de reais do fundo Green Rock, das famílias Salomão e Zoppi, fundadoras do laboratório homônimo, um dos maiores da capital paulista, e vendido à Dasa em 2017.

A Omni Saúde foi fundada em maio de 2023 pelo carioca Fernando Domingues, um empreendedor serial de negócios de tecnologia para saúde, e por Leopoldo Veras, com experiência em gestão de saúde.

A Omni oferece um 'plano de medicamentos' que funciona em qualquer farmácia do Brasil. A lógica por trás da Omni Saúde guarda semelhanças com a dos vales refeição e alimentação.

Todo mês, as empresas clientes depositam quantias em cartões digitais, acessíveis pelo celular. Os funcionários das empresas clientes da Omni devem utilizar o saldo exclusivamente na aquisição de medicamentos — alguns deles com descontos negociados diretamente pela Omni com as redes de farmácias.

Dessa maneira, a intenção é reduzir o risco de alguém parar um tratamento pela metade por falta de recurso para comprar remédios.

Os números da operação

Em dois anos, a Omni Saúde já vendeu mais de 15.000 planos de medicamentos, a um custo médio de 25 reais por funcionário. A carteira de clientes inclui grandes nomes como os laboratórios Dasa, a rede de fast food de comida italiana Spoleto, a seguradora Alper e a varejista Riachuelo.

Até o fim do ano, a empresa pretende chegar a 50.000 vidas seguradas e superar a cifra de 10 milhões de reais em receitas anuais.

"Este investimento nos permitirá fortalecer nossas operações internas, otimizar processos e investir na saúde dos colaboradores de nossos clientes", diz o CEO Fernando Domingues, que fundou a companhia após passagens por outras empresas de tecnologia para saúde como a Conexa Saúde, de telemedicina, e Cannect, um portal para conectar clientes e fornecedores de cannabis medicinal.

"A capacidade de expandir nossa equipe e implementar tecnologias é essencial para manter nossa posição e atender às demandas do mercado."

Para a Norte Ventures, a decisão foi 'relativamente fácil' nas palavras de Pedro Teo, um dos sócios do fundo. "Estamos felizes em co-investir novamente com a Greenrock, que traz uma validação no setor de saúde,' diz.

Entre os investidores-anjo da Omni Saúde estão nomes como Jaime de Paula, fundador da Neoway, Massanori Shibata Jr, CEO do Dr. Consulta, Paulo Yoo, diretor de ecossistema e inovação do Dr. Consulta, e Jorge Oliveira, diretor executivo da Unimed Nacional.

Em junho de 2023, a Omni recebeu investimento semente no valor de 5 milhões de reais liderado pela VEC Investments, de São Paulo.