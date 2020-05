Com filmagens paradas, Netflix corre risco de ficar sem lançamentos?

O serviço de entretenimento via streaming Netflix está ajudando a tornar a quarentena mais suportável em todo o mundo. No entanto, as filmagens de novos conteúdos por enquanto estão paradas, devido às restrições impostas pelo isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. O que leva a dúvidas sobre por quanto tempo a companhia conseguirá manter o lançamento de novos conteúdos em sua plataforma.

Em entrevista à CNN, o diretor de conteúdo da Netflix Ted Sarandos afirmou que o público não precisa se preocupar por ora. “Entregamos nossos programas com todos os episódios ao mesmo tempo, por isso estamos muito à frente. Não vemos nenhuma interrupção em nossa produção nos próximos meses”, disse.

De fato, diferente de outros canais de TV, a Netflix tem mantido o ritmo de lançamentos. Nos Estados Unidos, canais como ABC paralisaram as filmagens de séries de sucesso. No Brasil, a TV Globo paralisou as filmagens de suas novelas e está reprisando versões compactas de histórias antigas.

A Netflix também leva vantagem nos filmes. Grandes estúdios como Disney, Universal e Warner Bros dependem em grande parte da receita das bilheterias dos cinemas, que estão fechados. Para a Netflix, essa receita é irrelevante e o que importa mesmo é a audiência em casa.

Segundo Sarandos, os lançamentos da plataforma estão mantidos nos próximos meses. Mas é possível que o ritmo diminua se a quarentena se prolongar, uma vez que as produções físicas não estão operando. Enquanto o isolamento social não termina, a Netflix está trabalhando como pode de forma remota. Uma das alternativas são as leituras virtuais dos textos — uma forma de manter os atores afiados para quando as filmagens forem possíveis.

Em carta enviada aos acionistas recentemente, a Netflix disse que espera poder lançar novos títulos em 2020 e 2021, mas manteve a cautela. Ressaltou por exemplo que “ninguém sabe quanto tempo levará até que seja possível retomar as produções físicas de forma segura em diversos países, inclusive nos Estados Unidos”. Também ponderou que ainda não é possível dizer quais viagens internacionais serão possíveis.

A Netflix ganhou 15,8 milhões de novos assinantes no primeiro trimestre do ano, número impulsionado pela pandemia. A expectativa é conseguir mais 7,5 milhões no segundo trimestre. As ações, negociadas na Bolsa de Valores Nasdaq, subiram 50% nos últimos seis meses, e a empresa vale 200 bilhões de dólares.