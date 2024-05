Os CEOS mais bem pagos em 2023 nos EUA

Os chefes das maiores empresas americanas alcançaram novos patamares de remuneração em 2023, à medida que prêmios em ações aumentaram o valor dos pacotes de compensação. Metade dos executivos na análise do Wall Street Journal ganhou pelo menos US$ 15,7 milhões (R$ 78,5 milhões), um recorde para a mediana de pagamento de CEOs na pesquisa anual, com vários ganhando mais de US$ 50 milhões (R$ 250 milhões). A mediana de pagamento das mesmas empresas no ano anterior era de cerca de US$ 14,5 milhões (R$ 72,5 milhões).

A maioria dos executivos recebeu aumentos anuais de pelo menos 9%—um em cada quatro recebeu 25% ou mais—e a maioria das empresas registrou retornos anuais aos acionistas de pelo menos 13%, conforme encontrado na análise do Journal de dados de mais de 400 empresas da MyLogIQ, um provedor de dados e análises de empresas públicas.

Tecnologia domina a lista

Oito executivos de tecnologia ficaram entre os 25 maiores ganhadores, assim como cinco de empresas financeiras e cinco de empresas de mídia ou entretenimento. Hock Tan, o CEO mais bem pago na análise do Journal com US$ 162 milhões (R$ 810 milhões), deve permanecer no cargo por cinco anos e o preço das ações da Broadcom deve atingir certas metas após outubro de 2025 para obter o valor total da maior parte de sua remuneração. A Broadcom afirmou que a empresa superou os concorrentes sob a liderança de Tan, seu CEO desde 2006, e que ele não receberá mais ações ou bônus em dinheiro pelos próximos cinco anos.

A remuneração de Nikesh Arora na Palo Alto Networks totalizou US$ 151 milhões (R$755 milhões), principalmente em prêmios de ações que incluíram ações concedidas ao longo de três anos. A Blackstone, onde Steven Schwarzman ganhou US$ 120 milhões (R$600 milhões), disse que o retorno total da empresa de 83% superou os gestores de ativos dos EUA no ano passado e descreveu sua estrutura de pagamento como alinhando os incentivos executivos com os dos investidores.

CEO Empresa Salário Total Hock Tan Broadcom (AVGO) US$ 161,83 milhões Nikesh Arora Palo Alto Networks (PANW) US$ 151.43 milhões Stephen Schwarzman Blackstone (BX) US$ 119.78 milhões Christopher Winfrey Charter Communications (CHTR) US$ 89,08 milhões Will Lansing Fair Isaac (FICO) US$ 66,35 milhões Tim Cook Apple (AAPL) US$ 63,21 milhões Hamid Moghadam Prologis (PLD) US$ 50,89 milhões Theodore Sarandos Netflix (NFLX) US$ 49,83 milhões David Zaslav Warner Bros. Discovery (WBD) US$ 49,70 milhões Glenn Fogel Booking Holdings (BKNG) US$ 46,72 milhões

Christopher Winfrey, da Charter Communications, a operadora de cabos, recebeu uma remuneração total avaliada em US$ 89,1 milhões (R$ 445,5 milhões), em grande parte em opções e ações que vestem ao longo de cinco anos, e grande parte delas só se o preço das ações da empresa subir de 28% a 152% desde que os subsídios foram concedidos. Um prêmio de retenção e liderança de US$ 30 milhões (R$ 150 milhões) que veste ao longo de cinco anos ajudou a aumentar a remuneração total de Will Lansing, da Fair Isaac, para US$ 66 milhões (R$ 330 milhões). A empresa afirmou que os retornos para os acionistas estavam entre os 1% melhores das empresas do S&P 500 na última década.

Mediana de pagamento dos CEOs teve aumento em 2023. (Exame/Exame)

Ações ajudam a elevar pagamentos

Os prêmios de ações continuaram a compor a maior parte da remuneração dos executivos, grande parte estruturada para entregar mais ações ou opções se a empresa atingir metas financeiras ou de desempenho do preço das ações ao longo de vários anos. Isso significa que a remuneração pode perder valor considerável se o preço das ações da empresa cair ou as metas operacionais não forem atingidas—ou disparar em valor em meio ao sucesso do mercado e das operações.

As ações restritas concedidas no início de março do ano passado a Jensen Huang, CEO da fabricante de chips gráficos Nvidia, quadruplicaram em valor até o final de janeiro, para US$ 107,5 milhões (R$ 537,5 milhões). A remuneração de Huang, originalmente relatada em US$ 34,2 milhões (R$ 171 milhões), incluiu US$ 26,7 milhões (R$ 133,5 milhões) em ações restritas avaliadas na concessão. Sob os termos do prêmio, Huang poderia receber de 50% a 100% mais ações do que o inicialmente previsto se a empresa atender aos critérios de desempenho, conforme o proxy da Nvidia. O preço das ações da Nvidia triplicou durante o ano.

Brian Niccol, CEO da rede de restaurantes Chipotle Mexican Grill, recebeu ações e opções avaliadas em US$15,5 milhões (R$77,5 milhões) quando foram concedidas em fevereiro de 2023 como parte de um pacote de remuneração de U$ 22,5 milhões (R$112,5 milhões). Até o final do ano, esse patrimônio havia mais do que triplicado em valor, para $52,2 milhões (R$ 261 milhões), afirmou a empresa. As ações da Chipotle retornaram cerca de 65% durante 2023 e 18% ao ano ao longo de três anos.

Uma porta-voz da Chipotle afirmou que o crescimento no valor do prêmio de ações de Niccol reflete o forte desempenho do preço das ações da empresa durante o ano. A empresa disse que o valor que Niccol eventualmente realizará depende do desempenho financeiro, operacional e de mercado contínuo da empresa.

Patrick Gelsinger, CEO da Intel, também viu os prêmios de ações mais que triplicarem em valor até o final do ano, para US$ 39,3 milhões (R$ 196,5 milhões). A empresa afirmou em seus arquivos de valores mobiliários que medidas de austeridade no ano passado reduziram o salário de Gelsinger em cerca de 15%, para US$1,1 milhão (R$5,5 milhões), o que, por sua vez, reduziu sua meta de bônus em dinheiro em cerca de 15%, para US$ 2,9 milhões (R$ 14,5 milhões). No geral, a remuneração em dinheiro mediana para CEOs, incluindo salário e bônus anuais, permaneceu estável em cerca de US$ 3,8 milhões (R$ 19 milhões).