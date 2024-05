Sebrae promove evento gratuito sobre sustentabilidade para pequenos negócios. Inscreva-se

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae/MT com mais de 1.000 empresários – todos eles donos de pequenos negócios em Mato Grosso – para identificar o seu nível de maturidade sobre sustentabilidade, mostra que embora apenas 20% deles afirmem adotar práticas sustentáveis, 46% separam e destinam corretamente os resíduos, e 43% economizam água. Ou seja, a porcentagem real daqueles que adotam iniciativas ESG é muito maior, uma vez que muitos não reconhecem essas ações como sustentáveis.

Para ampliar o conhecimento sobre o tema e mostrar como os pequenos negócios podem assumir o papel de protagonismo na nova economia, o Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) – polo de referência nacional em sustentabilidade do Sistema Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – promove entre os dias 24 e 25 de maio a 5ª edição do ‘Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios’ (CICLOS). Clique aqui para se inscrever gratuitamente.

Diretor Técnico do Sebrae/MT, André Schelini destaca que o congresso é importante não só pela notoriedade que o tema ESG vem ganhando em todo mundo, como pela aproximação da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em 2025 no Brasil.

“Em um dos seus relatórios, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que as mudanças climáticas só serão minimizadas com a participação dos pequenos negócios, o que faz todo sentido se considerarmos que, só no Brasil, mais de 90% das empresas se enquadram nessa categoria”, diz ele. “Queremos mostrar como elas podem ser protagonistas dessa nova economia”.

André Schelini, diretor Técnico do Sebrae/MT: 90% das empresas brasileiras são representadas por pequenos negócios (Sebrae/Divulgação)

Agenda prioritária

Presidente do Sebrae, Décio Lima destaca que a sustentabilidade não é mais uma questão de escolha. “Além da demanda do consumidor, que está cada vez mais exigente e atento ao impacto ambiental dos produtos e serviços que contrata, os donos de micro e pequenas empresas compreenderam que uma gestão mais eficiente de energia, água e outros insumos também representa um ganho de produtividade para os negócios”, diz ele.

O presidente reforça que o Sebrae tem desenvolvido um amplo trabalho para difundir essa prática junto às pequenas e médias empresas (MPEs), que representam 95% de todos os CNPJ do país.

“A parceria com o Sebrae/MT (por meio do CSS) na realização de eventos como o CICLOS faz parte desse compromisso de democratizar o acesso do universo dos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas às soluções inovadoras. Somente apoiando as MPEs nessa transição para uma economia sustentável é que o Brasil será capaz de responder a esse desafio”.

CICLOS: os destaques do evento

Gratuito, o CICLOS contará com nove painéis e sete palestras com grandes especialistas no tema ESG. A aula magna de Denise Hills, diretora global de sustentabilidade da Natura, é um dos destaques do primeiro dia, que contará ainda com a presença de Karine Oliveira (CEO da Wakanda Educação) de Salvador; Demerson Conciani, do Mapbiomas; Renata Linhares, da Rede Impacto por elas; Felipe Dias, do SOS Pantanal; e Carine Lacerda, do Instituto Clima e Sociedade (ICS).

No segundo, os participantes poderão conferir de perto uma palestra internacional com Manuel Manga, diretor e fundador do Centro de Liderança Evolucionária (Center for Evolutionary Leadership), nos Estados Unidos. Ele vai falar sobre inovação e criatividade no design de futuros sustentáveis. “Eu represento diversas habilidades de liderança que podem ser usadas para projetar e construir organizações, negócios, comunidades e até mesmo cidades e sociedades mais sustentáveis”, diz Manga.

Nesse mesmo dia, o evento contará com a participação de Gracieli Pizzatto (Embaixadora e Conselheira do Capitalismo Consciente em MT); Jean Peliciari, do Teoria Verde; Isadora Arruda, da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR); e Dal Marcondes (Diretor Executivo do Instituto Envolverde).

Marcondes falará sobre greewashing, termo usado para descrever empresas que apenas se apropriam do tema sustentabilidade, sem colocar o discurso em prática. “Isso tem uma relação muito grande com o principal valor dos negócios: a confiança”, explica Marcondes.

SERVIÇO



Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios – CICLOS 2024

Quando: 24 e 25 de maio, das 14h às 21h

Onde: Centro de Eventos do Pantanal (CEP), em Cuiabá-MT

Inscrições gratuitas neste link