Com desaceleração no setor de tecnologia, SoftBank pode demitir 30% da equipe do Vision Fund

O SoftBank Group começou a demitir funcionários do Vision Fund e deve cortar pelo menos 30% da equipe, segundo pessoas a par do assunto.

A empresa de Tóquio começou a informar a equipe sobre as demissões nesta quinta-feira, e pelo menos 150 pessoas poderiam perder o emprego, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas. A unidade Vision Fund, com sede em Londres, tinha cerca de 500 empregados, que incluem funcionários do fundo da América Latina.

Um porta-voz do Vision Fund não respondeu de imediato a pedidos de comentários.

Masayoshi Son, o bilionário fundador do grupo, havia dito em agosto que implementaria cortes de custos em seu conglomerado e no Vision Fund, o braço de investimentos, após o prejuízo recorde de US$ 23 bilhões. A maioria das perdas refletiu a queda dos valuations das empresas do portfólio, como a coreana Coupang e a DoorDash. O SoftBank também reportou uma perda cambial de US$ 6 bilhões por causa do iene mais fraco.

Internamente, o SoftBank debateu o número de demissões no Vision Fund. A empresa planejava cortes de pelo menos 20% da equipe, informou a Bloomberg News no início do mês, mas alguns executivos defenderam até 50%.

O empresário japonês disse que tomaria medidas defensivas para navegar em uma desaceleração prolongada do setor de tecnologia. No mês passado, o SoftBank levantou mais de US$ 17 bilhões com a venda de contratos futuros relativos ao Alibaba Group, empresa chinesa de comércio eletrônico cujo crescimento meteórico consolidou a reputação de Son como investidor de startups.

Son aguarda a melhora do cenário na indústria de tecnologia para poder realizar uma oferta pública inicial bem-sucedida da Arm, designer de chips comprada pelo SoftBank por US$ 32 bilhões. O CEO quer que a oferta seja a maior de todos os tempos para uma empresa de chips.