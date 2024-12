Estratégia multicanal de varejista impulsiona aumento de 30% nas vendas durante a Black Friday

De acordo com estimativas da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a projeção era de que a Black Friday 2024 movimentasse R$ 5,22 bilhões no comércio brasileiro, 0,4% a mais que o ano passado. Para o segmento de vestuário, calçados e acessórios, a projeção foi de movimentar R$ 1 bilhão.

Neste cenário promissor, as marcas Aramis e Urban Performance, ambas da house of brands Aramis Inc, registraram resultados recordes. No dia 26 de novembro, os resultados do ano passado e a meta para este já tinham sido alcançados. A Aramis Inc observou:

Crescimento durante o fim de semana da ‘ Best Friday’ em relação a 2023: + 48%

Crescimento do mês de novembro em relação a 2023: +28%, superando a meta estipulada em +110%

Crescimento de cada marca em novembro em relação a 2023: Aramis: +27% Urban: +60%

Crescimento do e-commerce em novembro em comparação com 2023: +56%

Regiões que mais faturaram e cresceram em novembro foram: Brasília Goiânia São Paulo Salvador

Novos clientes: 30% a mais que em novembro de 2023

Como as marcas conseguiram esse desempenho na Black Friday?

A campanha reflete o investimento das marcas em novas estratégias para o aumento de vendas, indo além dos descontos oferecidos.

O foco está na omnicanalidade, abrangendo e-commerce, mobile app e lojas físicas; na experiência do consumidor, e estratégia digital com microinfluenciadores, que hoje possuem um papel crucial alinhado ao objetivo de conversão desse período.

Junto a esses creators, a house of brands comunicou não apenas as ofertas da Best Friday, mas também benefícios de compra, como ajuste vitalício das peças sem custo adicional, facilidade no momento de efetuar a troca e a retirada em loja, com foco nas mídias Meta Ads e TikTok Ads, somando mais de 4,4 milhões de visualizações.

Os resultados da Aramis Inc na Best Friday 2024 também foram fruto de parcerias estratégicas que estiveram presentes durante toda essa jornada. Entre eles as empresas Cognitivo, plataforma de inteligência de dados, e Linx, do grupo StoneCo, especializada em tecnologia para varejo, que contribuiu para a agilidade e bom funcionamento das operações nos diversos canais de compra das marcas, mesmo em dias de fluxo intenso de consumidores.

O principal diferencial neste ano foi a implantação do Linx OMS, uma solução que permitiu que 50% dos pedidos realizados via e-commerce fossem no modelo ship from store, ou seja, as lojas, incluindo franquias, se tornaram “minicentros de distribuição”. Dessa forma, foi possível potencializar a omnicanalidade, gerando uma queda na ruptura de estoque e crescimento na conversão de vendas.

"Ficamos extremamente felizes e orgulhosos do resultado que conquistamos nessa ‘Best Friday’, a melhor em termos de faturamento dos quase 30 anos de história da Aramis", comentou Guilherme Farinelli, CRO e CDO da Aramis Inc. "Por meio de uma estratégia assertiva multicanal e parceiros de confiança, conseguimos superar todas as metas que estipulamos e crescer dois dígitos em todos os canais, além de uma NPS recorde", completou.

