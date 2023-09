ClickBus comemora 10 anos com nova marca e 51 milhões de passagens vendidas

Fundada em 2013, a ClickBus, conhecida por transformar a experiência dos usuários do transporte rodoviário no país, completa a sua primeira década de vida com números que impressionam. Nos últimos dez anos, foram mais de 51 milhões de passagens vendidas e tem a maior oferta de destinos pelo país, em um ecossistema que inclui 214 viações regulamentadas, sendo a única empresa que oferece opções de transporte para todas as cidades do Brasil.

Em 2022, a empresa que oferece soluções completas para os seus consumidores, viações e parceiros, fechou o ano com um CAGR (uma das formas mais utilizadas pelo mercado para analisar o retorno potencial de um investimento) de 56%, e um GMV (Volume Bruto de Mercadorias) de R$ 1,5 bilhão.

“Fazemos parte da jornada do viajante, conectando todo o ecossistema para impulsionar o modal trazendo praticidade, segurança e inovação. Oferecemos soluções e experiências únicas em viagens rodoviárias, facilitando e aprimorando a experiência do consumidor e colaborando em uma melhor gestão dos negócios de viações e parceiros", destaca Phillip Klien, CEO da ClickBus.

A nova marca da ClickBus

A comemoração dos bons resultados e dos dez anos de vida da ClickBus vem acompanhada do anúncio da nova marca. Com o mote “Viajar muda a gente”, o rebranding, no qual a marca investiu mais de R$ 15 milhões, foi desenvolvido em parceria com o escritório Ana Couto. Já a campanha que apresentará a nova marca foi assinada pela Tech & Soul.

“Ao longo dos dez anos, nos tornamos líder do setor, tendo a maior abrangência e cobertura. Nossos produtos e serviços funcionaram como alavancas para impulsionar a digitalização do modal — cerca de 2% das passagens rodoviárias eram vendidas online quando começamos, hoje, a participação é acima de 35% — e acreditamos que é só o começo", afirma Klien. A nova marca e a campanha, diz ele, vêm para consolidar a liderança da empresa e reforçar as perspectivas de crescimento em 2023 e 2024.

A ClickBus estreia sua maior campanha até hoje, no dia 5 de setembro. Assinada pela agência Tech & Soul, explora a ideia do “click” para aquela foto que eterniza o melhor que uma viagem pode proporcionar. A proposta foi criar um alinhamento entre marca, negócio, propósito, comunicação e cultura da empresa – e garantir a diferenciação dela no segmento de ônibus no Brasil. Além disso, a empresa passa a se posicionar como uma solução oferecendo experiências únicas em viagens rodoviárias, facilitando e aprimorando a jornada do viajante e colaborando em uma melhor gestão dos negócios de viações e de seus parceiros.

“Acreditamos que cada viagem é um potencial para transformação, seja na vida dos viajantes ou do modal em si, e para isso vamos investir em usar inteligência de dados para sermos mais relevantes para o viajante, em parcerias estratégicas B2B com serviços personalizados que contribuem para os negócios e vamos assumir cada vez mais a responsabilidade na jornada do começo ao fim para gerar fidelidade.”, finaliza o CEO.

