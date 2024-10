Chinesa NETA Auto acelera expansão no mercado brasileiro e abre mais de 30 concessionárias

Recentemente, um lote de carros elétricos NETA Auto chegou ao porto de Espírito Santo, marcando o início oficial das operações de venda por atacado da marca chinesa no Brasil. Esses veículos estão a caminho das lojas de revenda NETA Auto espalhadas por todo o país.

Até o momento, a NETA Auto já abriu mais de 30 canais de venda no mercado brasileiro, cobrindo amplamente as principais regiões de venda nas cidades de primeiro, segundo e terceiro níveis, especialmente nas grandes e médias cidades com maior penetração de veículos elétricos, como São Paulo e Brasília. Até 2025, o número de lojas da marca no Brasil deve dobrar.

Além disso, a NETA Auto estabeleceu uma parceria estratégica com o banco de investimento BTG Pactual, que fornecerá apoio a toda a cadeia industrial da marca. Para atender ao crescente volume de vendas no mercado brasileiro, a NETA Auto também está buscando oportunidades de montagem KD e explorando a possibilidade de produção local.

Nos próximos dois anos, a NETA Auto planeja expandir sua rede global para cobrir 50 países e regiões e estabelecer 500 pontos de venda e serviços no exterior.