China amplia presença global com alta de 140% nas exportações de veículos elétricos

As exportações chinesas de veículos elétricos de passageiros aceleraram em novembro de 2025, impulsionadas pelo aumento de volume e pela expansão para novos mercados. No mês, a China exportou 399,4 mil unidades, alta de 144,93% na comparação anual, com valor de US$7,076 bilhões, crescimento de 139,83%.

O avanço ocorre em um contexto de retração das importações e reforça a estratégia chinesa de consolidar mercados centrais enquanto amplia a presença em mercados potenciais.

No acumulado de janeiro a novembro, as exportações somaram 3,3731 milhões de unidades, alta de 63,59%. O valor total do comércio exterior de veículos elétricos de passageiros atingiu US$65,292 bilhões, crescimento anual de 34,47%. Apenas as exportações responderam por US$61,537 bilhões, avanço de 41,66%.

Automóveis de passeio concentram exportações

Em novembro, os automóveis de passeio responderam por 99,73% do volume exportado e 97,19% do valor total. O segmento exportou 398,3 mil unidades, crescimento anual de 146,12%, com valor de US$6,878 bilhões, alta de 154,25%.

O preço médio de exportação dos automóveis de passeio ficou em US$17.265,35, com leve alta anual de 3,30%. Por tipo, os veículos 100% elétricos registraram aumento médio de 6,11% no preço. Os híbridos plug-in tiveram queda de 24,40%, enquanto os híbridos não plug-in apresentaram alta de 1,88%.

O preço médio geral dos veículos elétricos de passageiros exportados em novembro foi de US$17.715,65, queda de 2,08% na comparação anual e de 6,22% frente a outubro.

Exportações de ônibus recuam

O segmento de ônibus registrou queda em novembro. As exportações somaram 1.083 unidades, retração anual de 11,95%. O valor exportado foi de US$199 milhões, queda de 19,10%, com preço médio de US$183.343,60, recuo de 8,11%.

Os ônibus elétricos puros representaram 97,05% do total, mas apresentaram queda tanto em volume quanto em preço. Os ônibus híbridos, apesar da base reduzida, mostraram crescimento mensal, com forte volatilidade.

Europa e Ásia lideram; mercados emergentes aceleram

Entre janeiro e novembro, os principais destinos das exportações chinesas foram Bélgica (US$6,18 bilhões), Reino Unido (US$5,488 bilhões) e Emirados Árabes Unidos (US$3,773 bilhões). Os dez principais mercados concentraram 53,86% do valor total exportado.

Em novembro, Ásia e Europa seguiram como principais destinos, com importações de US$3,037 bilhões e US$2,253 bilhões, respectivamente. Nos mercados emergentes, a América do Norte registrou alta de 404,36%, alcançando US$836 milhões. A América do Sul somou US$499 milhões, crescimento de 248,76%. África e Oceania também apresentaram expansão.

Montadoras chinesas ampliam presença internacional

Em novembro, montadoras chinesas aceleraram a expansão produtiva no exterior. A Renault–Geely anunciou planos para ampliar a produção no Brasil. A BYD segue com projetos industriais na Turquia, com início de operação previsto para 2026. A BAIC iniciou a montagem de veículos na África do Sul, enquanto a Great Wall Motors ampliou a produção no Uzbequistão.

A expansão combina produção local, exportação de tecnologia e integração da cadeia de suprimentos, marcando uma nova fase da presença global das montadoras chinesas.