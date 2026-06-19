O segredo da cerveja zero álcool que conquistou os brasileiros

Há espaço para diferentes escolhas em um mesmo brinde. Em algumas ocasiões, a cerveja tradicional faz parte do encontro. Em outras, a versão zero álcool amplia as possibilidades de consumo. E cada vez mais brasileiros parecem incorporar essa opção à rotina. O que até poucos anos atrás era uma categoria associada principalmente aos motoristas da vez ou a consumidores ocasionais se transformou em uma das frentes mais promissoras da indústria cervejeira.

Os números reiteram esse fenômeno. Segundo a Euromonitor, as vendas de cerveja sem álcool no Brasil saltaram de 140 milhões de litros em 2019 para 702 milhões em 2024. No período, a Heineken® 0.0 se consolidou como a cerveja zero álcool mais vendida do país, de acordo com dados da NielsenIQ.

"Ao invés de posicionar a zero álcool como uma alternativa

para quem não pode beber, a Heineken passou a tratá-la como

uma escolha legítima para qualquer momento."

Mas o crescimento da categoria não está ligado apenas ao produto. Está relacionado a uma mudança mais profunda de comportamento.

Uma nova geração, novas ocasiões de consumo

Enquanto a indústria cervejeira tradicionalmente se apoiava em ocasiões previsíveis — como churrascos, jogos de futebol, festas e happy hours —, a versão zero passou a ocupar momentos antes pouco explorados pelo setor: o almoço durante a semana, o encontro de trabalho, o pós-treino, o jantar de negócios ou simplesmente aquela ocasião em que alguém quer brindar e acordar com mais disposição no dia seguinte.

É justamente nessa mudança que está o principal diferencial da Heineken® 0.0. Em vez de posicionar a cerveja zero álcool como uma alternativa para quem não pode beber, a marca passou a investir em sua consolidação como uma escolha legítima para qualquer momento. A estratégia amplia o mercado em vez de disputar espaço com a cerveja tradicional.

A leitura faz sentido diante das transformações observadas entre os consumidores mais jovens. Pesquisa da MindMiners com 3 mil pessoas mostra que apenas 45% dos brasileiros entre 16 e 30 anos afirmam consumir bebidas alcoólicas, índice inferior ao registrado em gerações anteriores.

O interesse crescente também aparece no ambiente digital. Segundo edição especial do levantamento Meli Trends, do Mercado Livre, divulgada em junho de 2026, as buscas por cervejas sem álcool cresceram 985% em relação ao período da Copa do Mundo de 2022.

Para a indústria, isso significa a abertura de uma nova avenida de crescimento. A cerveja sem álcool não chega para substituir a tradicional, mas para ampliar as possibilidades de consumo e criar ocasiões de consumo para consumidores, varejo, bares, restaurantes e fabricantes.

O desafio era manter o sabor

Para conquistar esse consumidor, porém, não bastava eliminar o álcool. Era necessário preservar aquilo que torna uma cerveja desejável: seu sabor.

Por isso, um dos pilares da Heineken® 0.0 está justamente no processo de produção. A receita mantém ingredientes centrais da cerveja original, como água, malte e lúpulo, além de utilizar a histórica levedura A, descoberta pela Heineken no século XIX e responsável pelo perfil equilibrado que caracteriza a marca.

O desafio foi desenvolver um método capaz de remover o álcool sem comprometer a experiência sensorial. Em outras palavras, fazer com que o consumidor escolhesse a versão zero não por necessidade, mas porque ela entrega a experiência que espera de uma cerveja premium.

Essa combinação entre qualidade do produto e leitura de comportamento ajuda a explicar a liderança da marca em uma categoria que cresce em ritmo acelerado.

Quando o pós-treino vira ponto de encontro

Mas talvez o maior acerto da marca tenha acontecido fora da fábrica. Se a nova geração busca equilíbrio entre socialização, bem-estar e moderação, a Heineken decidiu acompanhar esse movimento de perto. Um dos exemplos mais claros está no universo da corrida de rua.

Nos últimos anos, correr deixou de ser apenas uma atividade física para se tornar um fenômeno social. Grupos de corrida se multiplicaram pelas cidades, enquanto aplicativos passaram a conectar pessoas em torno de treinos, desafios e objetivos compartilhados. O Strava, principal plataforma do segmento, reúne mais de 180 milhões de usuários em mais de 185 países e se tornou uma espécie de rede social do esporte.

Foi nesse contexto que a Heineken® 0.0 criou o Finish Line Club, sua plataforma proprietária de corrida. Sob a assinatura “A linha de chegada é só o começo”, a iniciativa parte da ideia de que o momento mais importante da corrida nem sempre termina com o percurso. Muitas vezes, ele continua depois, quando as pessoas se encontram para conversar, celebrar e fortalecer conexões.

A estratégia ganhou um novo capítulo em junho com o lançamento do Detour, em parceria com o Strava. A ação convida usuários do aplicativo a estender seus percursos até pontos de encontro parceiros. Em São Paulo, o destino é o Botanikafé. No Rio de Janeiro, o Choracafé. Quem completa o desafio pode resgatar uma Heineken® 0.0 gratuita mediante apresentação da atividade registrada no aplicativo. A iniciativa materializa o posicionamento do Finish Line Club ao mostrar, na prática, que a linha de chegada pode ser apenas o começo da experiência.

“Hoje em dia, a corrida de rua atua como um espaço central de convivência. Não é só pela performance e pelo desempenho, mas especialmente pelas conexões criadas ao longo e após o percurso”, afirma Bruna Rosato, gerente de marketing de Heineken® 0.0 no Brasil.

A iniciativa ajuda a ilustrar uma transformação maior. O crescimento da cerveja sem álcool não acontece porque as pessoas deixaram de socializar. Pelo contrário. Ele acontece porque elas continuam buscando encontros, celebrações e momentos compartilhados, mas querem mais liberdade para decidir como participar deles. Nesse cenário, a cerveja sem álcool deixa de ser uma categoria de restrição para se tornar uma boa alternativa.