CEO da GameStop é demitido e leva bolada milionária

A surpreendente valorização das ações da GameStop, maior rede varejista de game dos Estados Unidos, pode deixar milionário o presidente-executivo da empresa, George Sherman. O executivo deve embolsar 179 milhões de dólares quando deixar o cargo, em 31 de julho, como parte de seu contrato de rescisão, que inclui mais de um milhão de ações.

A GameStop vem causando furor na bolsa de Nova York, com ganhos acumulados de 900% entre janeiro e março deste ano. Nesta terça, dia 20, as ações fecharam a 158,53 dólares.

A bolada que Sherman deve levar ao deixar o cargo supera o valor recebido por muitos executivos conhecidos de grandes empresas. O CEO da ViacomCBS, Joseph Ianniello, levou para casa 112,9 milhões de dólares e Jamie Dimon, do JPMorgan Chase, recebeu 107,8 milhões de dólares em 2019.

A GameStop decidiu desvincular parte do pagamento de Sherman de metas e resultados de desempenho no início da pandemia, no ano passado, e, como compensação, ofereceu um pacote de ações, que na época valiam muito menos.

Ryan Cohen, o bilionário co-fundador da empresa, resolveu substituir Sherman, considerado um executivo experiente, por um novo líder com habilidades mais adequadas para a transição digital da companhia. A GameStop também tomou decisões para melhorar a governança, o que inclui a indicação de novos executivos para cargos-chave como o de executivo-chefe financeiro (CFO) e executivo-chefe de Tecnologia (CTO).

A varejista americana é considerada a maior do mundo no seu segmento, com mais de 5.000 lojas em dez países. A empresa vende jogos e consoles de videogames desde 1984, quando abriu sua primeira loja em Dallas, no Texas, ainda sob o nome de Babbage's. Em 2000, a companhia adotou o nome de GameStop e, dois anos mais tarde, abriu o capital na bolsa de Nova York, levantando 325 milhões de dólares.

O lançamento de novos consoles, como o PS5, no fim do ano passado e o avanço da estratégia digital e de omnicanalidade (ou seja, de integração das lojas físicas com o e-commerce) vem impulsionado as vendas da empresa, segundo analistas.