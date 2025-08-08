Cashback, spa e acesso a vinícolas: conheça novo programa de fidelidade do Sam’s Club

Sócio Plus: maior compradora da linha de vinhos Susana Balbo, foi presenteada com uma viagem à vinícola da marca em Mendonza (Sam's Club/Divulgação)
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 19h00.
Clientes extraordinários merecem momentos extraordinários. Pensando nisso, o Sam’s Club lançou o Sócio Plus, nova categoria do programa de fidelidade da rede, que eleva o relacionamento com consumidores fiéis a outro patamar. Com foco em curadoria exclusiva, experiências memoráveis e recompensas reais, o programa oferece desde cashback até viagens internacionais.
“Mais do que reconhecer a fidelidade, queremos celebrar cada etapa da jornada dos nossos sócios com benefícios — dentro e fora do clube”, afirma Marina Sampaio, head de Loyalty e do Programa Sócio Plus.
Com 58 lojas em 17 estados e no Distrito Federal, o Sam’s Club é o maior clube de compras do Brasil, reunindo quase 4 milhões de sócios. A nova assinatura premium, inspirada em iniciativas bem-sucedidas da rede nos Estados Unidos e no México, chega para fortalecer esse relacionamento com consumidores que valorizam curadoria, personalização e exclusividade.
O Sócio Plus oferece cashback de até R$ 300 por mês, frete grátis, atendimento prioritário e cupons especiais — inclusive no mês de aniversário de seus sócios e sócias. Além disso, mais de 100 produtos por mês têm descontos extras, sempre com a curadoria da marca própria Member’s Mark e de uma rede de parceiros de peso.
“Graças a uma base de sócios 100% identificada, conseguimos oferecer produtos e serviços com muito mais assertividade”, explica Claudia Vilhena, CMO do Sam’s Club e do Carrefour.
Além dos benefícios dentro das lojas, o Sócio Plus proporciona experiências fora do comum. Os sócios têm acesso a eventos em vinícolas no Brasil e no exterior, jantares especiais, cortesias em restaurantes como o Fogo de Chão, vouchers no Buddha SPA e vantagens com parceiros de turismo e mobilidade como a Rentcars, entre outros.
Foi assim que a sócia Bruna de Luca, de São Paulo, recebeu uma surpresa: por ser a maior compradora da linha de vinhos Susana Balbo, foi presenteada com uma viagem à vinícola da marca em Mendonza, na Argentina, com direito a acompanhante, passagem, hospedagem e jantar especial.
“Receber esse convite foi uma experiência inesquecível. Eu me senti valorizada de um jeito único. O Sam’s Club transformou minha fidelidade em uma memória que vou guardar para sempre”, conta Bruna.
Essa ação marca o lançamento de benefícios exclusivos em vinícolas internacionais para Sócios Plus. São benefícios como descontos nos produtos, upgrade nas visitas e degustações e até acesso gratuito em alguns casos. Participam dessa ação as vinícolas Suzana Balbo e Vina Cobos em Mendoza, Quinta do Vallado e Casa Relvas em Portugal, Vinã Ventisquero no Chile e Salton no Brasil.
Para acessar os benefícios, basta o sócio entrar em contato com o SAC Sam’s Club no 4004-8222 com pelo menos um mês de antecedência. Os detalhes estão no site do programa www.samsclub.com.br/socio-plus.
“A experiência real de uma sócia premiada com uma viagem internacional é um exemplo claro do nosso compromisso com o extraordinário. E vem muito mais por aí”, complementa Marina Sampaio.
Existem duas formas de acessar a nova categoria:
Automática: para quem acumulou pelo menos 1.200 pontos em compras nos últimos 12 meses (R$ 10 = 1 ponto).
Imediata: ao fazer upgrade da categoria Club para Plus, com pagamento de R$ 175 anuais. Para quem já é sócio, o valor é apenas a diferença, de R$ 80.
Quem não mantiver o desempenho retorna à categoria básica no ciclo seguinte, sem custo adicional. A categoria Club (R$ 95/ano) permanece ativa e oferece cashback de até R$ 200 todos os meses.
Com o Sócio Plus, o Sam's Club fortalece seu posicionamento no segmento premium do varejo alimentar brasileiro. A marca aposta em curadoria, dados e experiências personalizadas para fidelizar consumidores exigentes, unindo o melhor do clube com benefícios que se estendem ao lifestyle, à gastronomia, à educação e às viagens.